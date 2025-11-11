 
Kalendorius
Lapkričio 11 d., antradienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Kaunas mažina komercinio NT tarifą

2025-11-11 12:26 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 12:26

 Nuo 2026-ųjų Kauno miesto komercinis nekilnojamasis turtas (NT) bus apmokestintas mažesniu ir minimaliu galimu 0,5 proc. tarifu, apleisti NT objektai – 5 proc. tarifu, antradienį nusprendė Kauno miesto savivaldybės taryba.

Kauno miestas. ELTA / Dainius Labutis

 Nuo 2026-ųjų Kauno miesto komercinis nekilnojamasis turtas (NT) bus apmokestintas mažesniu ir minimaliu galimu 0,5 proc. tarifu, apleisti NT objektai – 5 proc. tarifu, antradienį nusprendė Kauno miesto savivaldybės taryba.

REKLAMA
0

Nuo 2020-ųjų galioja Kaune galioja nauji NT mokesčio tarifai.

Šiuo metu apleistas ir neprižiūrimas NT mieste apmokestinimas 3 proc. tarifu, tad savivaldybė nusprendė jį didinti.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo metu bendrai NT Kaune dabar taikomas 1 proc. apmokestinimas, daliai turto – 0,7 proc., priklausomai nuo paskirties.

REKLAMA
REKLAMA

0,7 proc. tarifas taikomas komerciniam NT – jį moka Naujamiestyje ir Senamiestyje veikiantis verslas, kuris užsiima knygų ir suvenyrų mažmenine prekyba specializuotose parduotuvėse, antikvarinių daiktų mažmenine prekyba, teikti maitinimo ir gėrimų paslaugas, eksponuoti ir parduoti meno dirbinius.  

REKLAMA

Toks pats tarifas taikomas viešbučiams ir smulkiojo verslo subjektams visame Kaune.

ELTA primena, kad Seimas birželį nusprendė keisti nekilnojamojo turto apmokestinimo tvarką. 

Dėl komercinio NT lesta apsispręsti pačioms savivaldybėms 0,5–3 proc. ribose.

Komerciniam NT taip pat bus taikoma papildoma 0,2 proc. mokesčio dedamoji, šios pajamos bus skiriamos į Valstybės gynybos fondą.

Pajamos iš pakeisto NT mokesčio gyventojų pirmajam būstui bus skiriamos į savivaldybių biudžetus, iš antrojo ir likusių NT objektų – į Gynybos fondą.

indeliai.lt

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų