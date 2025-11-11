Kaunas mažina komercinio NT tarifą

Nuo 2020-ųjų galioja Kaune galioja nauji NT mokesčio tarifai.
Šiuo metu apleistas ir neprižiūrimas NT mieste apmokestinimas 3 proc. tarifu, tad savivaldybė nusprendė jį didinti.
Tuo metu bendrai NT Kaune dabar taikomas 1 proc. apmokestinimas, daliai turto – 0,7 proc., priklausomai nuo paskirties.
0,7 proc. tarifas taikomas komerciniam NT – jį moka Naujamiestyje ir Senamiestyje veikiantis verslas, kuris užsiima knygų ir suvenyrų mažmenine prekyba specializuotose parduotuvėse, antikvarinių daiktų mažmenine prekyba, teikti maitinimo ir gėrimų paslaugas, eksponuoti ir parduoti meno dirbinius.
Toks pats tarifas taikomas viešbučiams ir smulkiojo verslo subjektams visame Kaune.
ELTA primena, kad Seimas birželį nusprendė keisti nekilnojamojo turto apmokestinimo tvarką.
Dėl komercinio NT lesta apsispręsti pačioms savivaldybėms 0,5–3 proc. ribose.
Komerciniam NT taip pat bus taikoma papildoma 0,2 proc. mokesčio dedamoji, šios pajamos bus skiriamos į Valstybės gynybos fondą.
Pajamos iš pakeisto NT mokesčio gyventojų pirmajam būstui bus skiriamos į savivaldybių biudžetus, iš antrojo ir likusių NT objektų – į Gynybos fondą.