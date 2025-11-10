Iš Danguolės Beinarytės – džiugi žinia

Dvi dienas vyksiančio festivalio koncertus bus galima nemokamai išgirsti įvairiose Kauno vietose – tai puiki proga miestiečiams ir svečiams susipažinti su aukštųjų mokyklų chorų meistriškumu.
Choras – erdvė, kur gimsta bendrystė
Kalbėdama apie chorinio dainavimo svarbą, Kauno technologijos universiteto (KTU) akademinio choro „Jaunystė“, prisidedančio prie renginio organizavimo, vadovė Danguolė Beinarytė pastebi, kad ši muzikinė veikla – tai ne tik garsų dermė, bet ir vertė, praturtinanti jauno žmogaus gyvenimą.
„Mūsų gyvenimas pilnas triukšmo ir skubos, bet choras – tai ta stebuklinga erdvė, kurioje laikas sustoja. Čia, per balsų susiliejimą, dainuojantys žmonės mokosi išgirsti ne tik kitą, bet ir save patį. Choras – tai harmonijos pamoka, paruošianti ne tik scenai, bet ir pačiam gyvenimui“, – pastebi viena ryškiausių Lietuvos chorvedžių D. Beinarytė.
Dainavimas chore ne tik lavina muzikinę klausą ir balsą, bet ir gerina atmintį, dėmesio sutelkimą bei moko disciplinos. Pačios repeticijos – tai socialinė erdvė, kurioje studentai iš skirtingų fakultetų ir specialybių susivienija bendram tikslui.
„Tai yra ir puikus būdas ugdyti komandinio darbo įgūdžius, kurie reikalingi ateities profesionalams. Be to, neretai choristai čia susiranda gyvenimo draugus, vieni su kitais sukuria šeimas, o vėliau jų vaikai taip pat ateina dainuoti į chorą“, – šypsosi D. Beinarytė.
Pasirodys beveik 500 choristų
26-ąjį kartą Kaune vyksiantis Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis – įrodymas, kad chorinė tradicija tarp studentų išlieka gyva, veržli ir jungia skirtingas kartas. Visą savaitgalį festivalio koncertai vyks skirtingose miesto erdvėse: Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje, Vytauto Didžiojo karo muziejuje ir Kauno Kristaus Prisikėlimo bazilikoje.
Šiuose koncertuose pasirodys aukštųjų mokyklų chorai iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos. Festivalio programoje numatyti ir specialūs akcentai – abi renginio dienas skambės sakralinė muzika, o šeštadienį bus galima paklausyti ir merginų chorų koncerto.
Šventę vainikuos baigiamasis koncertas „Gėlių vaikai“, vyksiantis Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Didžiojoje salėje. Šio koncerto metu scenoje kartu su Kauno bigbendu pasirodys apie 450–500 choristų, o jo programa – nostalgiškas nusikėlimas į XX a. hipių epochą, kuri byloja apie laisvę, maištingas svajones ir idealizmą.
Kviečiame visus palaikyti jaunuosius atlikėjus ir pasinerti į chorinės muzikos teikiamą grožį.
