Kalendorius
Spalio 21 d., antradienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Užfiksavo, ką jaunimas naktimis veikia Lietuvoje: parodė visiems

2025-10-21 15:05 / šaltinis: Rinkos aikštė
2025-10-21 15:05

Praėjusį savaitgalį Kėdainių senamiestyje įvyko nemalonus incidentas – miesto vaizdo stebėjimo kameros naktį iš šeštadienio į sekmadienį užfiksavo grupę jaunų žmonių, niokojančių miesto turtą.

Kamera (123rf.com nuotr.)

Praėjusį savaitgalį Kėdainių senamiestyje įvyko nemalonus incidentas – miesto vaizdo stebėjimo kameros naktį iš šeštadienio į sekmadienį užfiksavo grupę jaunų žmonių, niokojančių miesto turtą.

REKLAMA
2

Vaizdo įrašuose matyti trys vaikinai ir mergina, gerokai po vidurnakčio spardantys pastatų lietvamzdžius, vartantys atliekų konteinerius ir kitaip pažeidinėjantys viešąją tvarką. Užfiksuota medžiaga jau perduota rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriui.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Įvykis – tiriamas 

Pasak savivaldybės atstovų, šiuo metu aiškinamosi įvykio aplinkybės, nustatinėjamos galimai pažeidimą padariusių nepilnamečių tapatybės bei vertinamas padarytos žalos mastas.

REKLAMA
REKLAMA

Kėdainiuose šiuo metu viešąsias erdves stebi daugiau kaip 50 vaizdo kamerų. Vien šiais metais, pasitelkus jų užfiksuotus įrašus, Viešosios tvarkos skyriaus specialistai nustatė per 130 įvairių pažeidėjų, kuriems skirtos administracinės nuobaudos.

Savivaldybė primena, kad miesto turtas yra visų gyventojų bendras gėris, todėl kviečia elgtis atsakingai, gerbti viešąją tvarką ir saugoti aplinką, kurioje gyvename.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų