Užfiksavo, ką jaunimas naktimis veikia Lietuvoje: parodė visiems

Vaizdo įrašuose matyti trys vaikinai ir mergina, gerokai po vidurnakčio spardantys pastatų lietvamzdžius, vartantys atliekų konteinerius ir kitaip pažeidinėjantys viešąją tvarką. Užfiksuota medžiaga jau perduota rajono savivaldybės Viešosios tvarkos skyriui.
Įvykis – tiriamas
Pasak savivaldybės atstovų, šiuo metu aiškinamosi įvykio aplinkybės, nustatinėjamos galimai pažeidimą padariusių nepilnamečių tapatybės bei vertinamas padarytos žalos mastas.
Kėdainiuose šiuo metu viešąsias erdves stebi daugiau kaip 50 vaizdo kamerų. Vien šiais metais, pasitelkus jų užfiksuotus įrašus, Viešosios tvarkos skyriaus specialistai nustatė per 130 įvairių pažeidėjų, kuriems skirtos administracinės nuobaudos.
Savivaldybė primena, kad miesto turtas yra visų gyventojų bendras gėris, todėl kviečia elgtis atsakingai, gerbti viešąją tvarką ir saugoti aplinką, kurioje gyvename.
