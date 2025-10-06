Kalendorius
TV3 naujienos > Gyvenimas

Išgirdus, ką daro Vytautas, širdį suspaudžia net abejingiausiems: vertas didžiulės pagarbos

2025-10-06 15:50 / šaltinis: Rinkos aikštė
2025-10-06 15:50

Vytautas Butkevičius iš Kėdainių (nuotr. Rinkos aikštės archyvo)

Kėdainių rajone gyvenantis Vytautas Butkevičius, kurį daugelis pažįsta kaip vyriausią šio krašto Kalėdų Senelį, vaikus džiuginantį jau 56 sezonus, dirba išsijuosęs ne tik žiemą.

0

Vytautas, daugiau nei pusę amžiaus būdamas Kalėdų Seneliu, kasdienybėje rūpinasi ne tik šventine nuotaika – jau 35 metus jis savo jėgomis padeda šeimoms, neįgaliesiems ir vaikams, kuriems gyvenimas nepagailėjo išbandymų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pagalba realiais daiktais

Vytautas pasakoja, kad jį pasiekia įvairūs pagalbos prašymai: vienam reikia neįgaliojo vežimėlio ar vaikštynės, kitam – sauskelnių ar maisto. Vaikams jis veža žaislus, knygas, saldumynus.

„Jeigu žmogus neturi ko apsirengt ar valgyt – bus. Jeigu jam reikia technikos po operacijos – bus. Tik pinigų nedalinu, nes jie gali nueiti ne ten, kur reikia. Geriausia padėti daiktais“, – paaiškina V. Butkevičius.

Palaiko ir rėmėjai

Nors didžiąją dalį darbų Vytautas atlieka vienas, jis sulaukia ir vietos įmonių paramos.

„Turiu kelis pagrindinius rėmėjus – „Daumantai LT“, „Heradas“, Kėdainių rajono vartotojų kooperatyvas bei keletas ūkininkų. O daugiau – pavieniai žmonės, kas kiek gali, prisideda“, – vardija Vytautas.

Jis pripažįsta, kad kartais tenka ir iš savos pensijos padengti dalį išlaidų: „Ką padarysi – reikia, tai ir perku. Saldainių vaikams, sauskelnių mažiesiems. Brangu, bet negali nepadėti.“

Užaugęs varge – dabar padeda kitiems

Paklaustas, kodėl tris dešimtmečius rūpinasi kitais, Vytautas atviras: „Pats vargiai augau, pokario metais nebuvo lengva. Gal dėl to man savaime į kraują įaugo noras padėti kitam. Juk nežinai, gal rytoj pagalbos prireiks tavo artimajam.“

Vytautas padeda ne tik lietuvių šeimoms, bet ir ukrainiečiams, kurie apsigyveno rajone. Vienai šeimai žmonės net surinko pinigų ir nupirko namą: „Tai dabar aš jiems nuolat padedu – vežu sauskelnių, maisto, žaislų.“

Kalėdų Senelio širdis

Be pagalbos kasdienybėje, Vytautą rajono žmonės pažįsta ir kaip Kalėdų Senelį. Jis šia veikla užsiima jau 56 metus.

„Visas rajonas mane žino. Bet Kalėdų Seneliu reikia būti, o ne tik apsivilkti kostiumą. Vaikai jaučia, kai tu tikras“, – įsitikinęs pašnekovas.

Būtent vaikai, jų nuoširdumas ir atvirumas Vytautą įkvepia tęsti veiklą.

„Su vaikais pabūni – įsikrauni energijos visiems metams. Jie viską pasako atvirai, net šeimos paslaptis išduoda, nes pasitiki. Vaikai motyvuoja labiausiai“, – šiltai kalba Vytautas.

Gyvenimo misija

Šiandien 76-erių vyras nesustoja. Jis vis dar pats atsiveža daiktus, dalina juos šeimoms ir prašo grąžinti, jei jų nebereikės, kad galėtų perduoti kitiems, kuriems taip pat reikia pagalbos.

Žmona jį palaiko, tačiau didžiausią darbą Vytautas atlieka vienas: „Čia ne pelno organizacija, čia mano gyvenimo būdas. Kol sveikata leis, tol tęsiu šią veiklą.“

Kviečia ir norinčius prisidėti

Vytautas sako, kad kiekviena pagalba – svarbi, nes kartais užtenka vieno daikto, kad šeima galėtų gyventi lengviau.

Jeigu turite galimybę prisidėti daiktais, maistu ar kita parama, galite kreiptis tiesiogiai į Vytautą Butkevičių tel. +370 612 74 213.

