  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Gyvenimas

Benamį apkirpęs kirpėjas apstulbo: negalėjo patikėti, kokį veidą išvydo

2025-09-15 14:50 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-15 14:50

Dažnai gyvenimas gatvėje žmogų palaužia ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai. Neprižiūrėta išvaizda tampa socialiniu ženklu, kuris dar labiau atstumia aplinkinius. Tačiau pasaulyje atsiranda žmonių, kurie savo gerumu ir paprastu gestu – pavyzdžiui, nemokamu kirpimu – sugeba sugrąžinti orumą tiems, kurie dažnai jaučiasi pamiršti.

Benamio šukuosena prieš kirpimą (nuotr. stop kadras/Instagram)

Dažnai gyvenimas gatvėje žmogų palaužia ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai. Neprižiūrėta išvaizda tampa socialiniu ženklu, kuris dar labiau atstumia aplinkinius. Tačiau pasaulyje atsiranda žmonių, kurie savo gerumu ir paprastu gestu – pavyzdžiui, nemokamu kirpimu – sugeba sugrąžinti orumą tiems, kurie dažnai jaučiasi pamiršti.

0

Tokie mažyčiai, bet širdį šildantys darbai primena, kad kiekvienas nusipelno būti matomas ir gerbiamas, rašoma ndtv.com.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nemokamas kirpimas visiškai pakeitė benamio išvaizdą

Internete sparčiai išpopuliarėjo vaizdo įrašas, kuriame benamis vyras po kirpėjo suteikto kirpimo atrodo gerokai jaunesnis. Vyrą gatvėje pasitiko Joshua Santiago, organizacijos „Empowering Cuts“ įkūrėjas, kuris nemokamai suteikia grožio paslaugas žmonėms, gyvenantiems gatvėse.

Įraše matyti, kaip vyras sėdi kėdėje su ilga, netvarkinga barzda ir neplautais plaukais.

Kirpėjas su kirpimo mašinėle patrumpina jo barzdą, nukerpa plaukus ir suteikia vadinamąjį „buzz cut“. Rezultatas pribloškia – benamis atrodo jaunesnis, žvalesnis ir tvarkingas.

Interneto reakcijos

Nuo tada, kai vaizdo įrašas buvo paviešintas „Instagram“, jis jau peržiūrėtas daugiau nei 27 tūkstančius kartų ir sulaukė daugiau nei 1 700 patiktukų. Įrašo autorius pridėjo užrašą: „Kiekvienas nusipelno jaustis gerai dėl savęs!“

Komentarų skiltyje žmonės dalijosi emocijomis ir palaikymu:

„Tu esi tikra palaima šiems vyrams. Aš dirbu viešajame transporte, ir vienas benamis man neseniai sakė, kad jis priprato būti nepastebimas. Tai sudaužė mano širdį. Ačiū, kad leidžiate jiems pasijusti svarbiais,“ – rašė viena vartotoja.

Kitas komentatorius pridūrė: „Jis atrodo 20 metų jaunesnis.“

„Tu eini Dievo keliu! Tęsk tai, ką darai,“ – pasidalijo dar vienas.

„Šita transformacija – tiesiog vau,“ – rašė kitas žmogus.

Panašūs atvejai pasaulyje

Tai ne pirmas kartas, kai nemokama išvaizdos transformacija padeda benamiui pakeisti gyvenimą. 2020 m. Brazilijoje panašus atvejis sujaudino milijonus: benamis Joao Coelho Guimaraes po dešimtmečio praleisto gatvėje susitiko su savo šeima.

Jis buvo laikomas mirusiu, tačiau artimieji atpažino jį iš nuotraukos, kurią socialiniuose tinkluose paskelbė verslininkas Alessandro Lobo – vyriškų drabužių parduotuvės ir kirpyklos savininkas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

