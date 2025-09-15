Benamį apkirpęs kirpėjas apstulbo: negalėjo patikėti, kokį veidą išvydo

Tokie mažyčiai, bet širdį šildantys darbai primena, kad kiekvienas nusipelno būti matomas ir gerbiamas, rašoma ndtv.com.
Nemokamas kirpimas visiškai pakeitė benamio išvaizdą
Internete sparčiai išpopuliarėjo vaizdo įrašas, kuriame benamis vyras po kirpėjo suteikto kirpimo atrodo gerokai jaunesnis. Vyrą gatvėje pasitiko Joshua Santiago, organizacijos „Empowering Cuts“ įkūrėjas, kuris nemokamai suteikia grožio paslaugas žmonėms, gyvenantiems gatvėse.
Įraše matyti, kaip vyras sėdi kėdėje su ilga, netvarkinga barzda ir neplautais plaukais.
Kirpėjas su kirpimo mašinėle patrumpina jo barzdą, nukerpa plaukus ir suteikia vadinamąjį „buzz cut“. Rezultatas pribloškia – benamis atrodo jaunesnis, žvalesnis ir tvarkingas.
Interneto reakcijos
Nuo tada, kai vaizdo įrašas buvo paviešintas „Instagram“, jis jau peržiūrėtas daugiau nei 27 tūkstančius kartų ir sulaukė daugiau nei 1 700 patiktukų. Įrašo autorius pridėjo užrašą: „Kiekvienas nusipelno jaustis gerai dėl savęs!“
Komentarų skiltyje žmonės dalijosi emocijomis ir palaikymu:
„Tu esi tikra palaima šiems vyrams. Aš dirbu viešajame transporte, ir vienas benamis man neseniai sakė, kad jis priprato būti nepastebimas. Tai sudaužė mano širdį. Ačiū, kad leidžiate jiems pasijusti svarbiais,“ – rašė viena vartotoja.
Kitas komentatorius pridūrė: „Jis atrodo 20 metų jaunesnis.“
„Tu eini Dievo keliu! Tęsk tai, ką darai,“ – pasidalijo dar vienas.
„Šita transformacija – tiesiog vau,“ – rašė kitas žmogus.
Panašūs atvejai pasaulyje
Tai ne pirmas kartas, kai nemokama išvaizdos transformacija padeda benamiui pakeisti gyvenimą. 2020 m. Brazilijoje panašus atvejis sujaudino milijonus: benamis Joao Coelho Guimaraes po dešimtmečio praleisto gatvėje susitiko su savo šeima.
Jis buvo laikomas mirusiu, tačiau artimieji atpažino jį iš nuotraukos, kurią socialiniuose tinkluose paskelbė verslininkas Alessandro Lobo – vyriškų drabužių parduotuvės ir kirpyklos savininkas.
