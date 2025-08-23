Benamį apkirpęs vyras neteko žado: prieš akis išvydo modelio veidą

Kirpėjas Joshua Santiago jau bemaž dešimtmetį keliauja po Jungtines Valstijas su savo mobiliąja kirpykla, o socialiniuose tinkluose dalijasi daug dėmesio sulaukiančiais vaizdo įrašais, kuriuose užfiksuoti neįtikėtini sutiktų benamių pokyčiai.
Kaip rašo „Daily Mail“, ne pelno siekiančią organizaciją „Empoweringcuts“ įkūręs kirpėjas benamius visoje JAV kerpa nemokamai. Kaip sako pats Joshua, jo mobilioje kirpykloje, kurią jis įrengė mikroautobuse, žmonės gauna ne tik kirpimą, bet ir žmogišką šilumą bei malonų dėmesį.
„Toks darbas man suteikia tikrą džiaugsmą – padėti tiems, kurie neturi galimybės pasirūpinti savo išvaizda“, – šyptelėjo jis.
Pokyčiai neįtikėtini
Vis dėlto vienas Joshua įrašas iki šiol itin plačiai aptarinėjamas socialiniuose tinkluose. O jame užfiksuota neįtikėtina vieno benamio transformacija.
Benamis, turėjęs ilgus ir susivėlusius plaukus bei neprižiūrėtą barzdą, po kirpimo pasikeitė neatpažįstamai. Joshua atliko viską – nuskuto plaukus, sutvarkė barzdą, o galutinis rezultatas buvo pribloškiantis – vyras atrodė tarsi nužengęs iš modelių pasaulio.
Ši neįtikėtina transformacija socialiniuose tinkluose tapo tikru hitu. Žmonės stebėjosi, kaip toks paprastas dalykas kaip kirpimas gali pakeisti žmogaus išvaizdą neatpažįstamai. Daugelis pastebėjo, kad benamis atjaunėjo dešimtmečiu.
„Jūs atjauninote šį vyrą daugiau nei dešimčia metų!“ – rašė vienas komentatorius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!