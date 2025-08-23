Kalendorius
Rugpjūčio 23 d., šeštadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
7
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Benamį apkirpęs vyras neteko žado: prieš akis išvydo modelio veidą

2025-08-23 15:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-23 15:10

Garsiojo kirpėjo, socialinių tinklų žvaigždės Joshua Santiago vaizdo įrašas „sprogdina“ internetą – jame užfiksuota neįtikėtina benamio transformacija.

Benamis

Garsiojo kirpėjo, socialinių tinklų žvaigždės Joshua Santiago vaizdo įrašas „sprogdina“ internetą – jame užfiksuota neįtikėtina benamio transformacija.

REKLAMA
7

Kirpėjas Joshua Santiago jau bemaž dešimtmetį keliauja po Jungtines Valstijas su savo mobiliąja kirpykla, o socialiniuose tinkluose dalijasi daug dėmesio sulaukiančiais vaizdo įrašais, kuriuose užfiksuoti neįtikėtini sutiktų benamių pokyčiai.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip rašo „Daily Mail“, ne pelno siekiančią organizaciją „Empoweringcuts“ įkūręs kirpėjas benamius visoje JAV kerpa nemokamai. Kaip sako pats Joshua, jo mobilioje kirpykloje, kurią jis įrengė mikroautobuse, žmonės gauna ne tik kirpimą, bet ir žmogišką šilumą bei malonų dėmesį. 

REKLAMA
REKLAMA

„Toks darbas man suteikia tikrą džiaugsmą – padėti tiems, kurie neturi galimybės pasirūpinti savo išvaizda“, – šyptelėjo jis.

REKLAMA

Pokyčiai neįtikėtini

Vis dėlto vienas Joshua įrašas iki šiol itin plačiai aptarinėjamas socialiniuose tinkluose. O jame užfiksuota neįtikėtina vieno benamio transformacija.

Benamis, turėjęs ilgus ir susivėlusius plaukus bei neprižiūrėtą barzdą, po kirpimo pasikeitė neatpažįstamai. Joshua atliko viską – nuskuto plaukus, sutvarkė barzdą, o galutinis rezultatas buvo pribloškiantis – vyras atrodė tarsi nužengęs iš modelių pasaulio.

REKLAMA
REKLAMA

 

Ši neįtikėtina transformacija socialiniuose tinkluose tapo tikru hitu. Žmonės stebėjosi, kaip toks paprastas dalykas kaip kirpimas gali pakeisti žmogaus išvaizdą neatpažįstamai. Daugelis pastebėjo, kad benamis atjaunėjo dešimtmečiu.

„Jūs atjauninote šį vyrą daugiau nei dešimčia metų!“ – rašė vienas komentatorius.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
ALHENAS
ALHENAS
2025-08-23 16:23
NA MODELIS GAL KIEK PER STIPRU BET TV3 PAGALBOS HEROJUS BUTU IDEALUS
Atsakyti
vėl tą šūdą
vėl tą šūdą
2025-08-23 15:44
prieš porą metų tai jau rašėt
Atsakyti
tikrai taip buvo
tikrai taip buvo
2025-08-23 15:45
turbūt iš naujo nukirpo
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (7)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų