Anna Kurnikova po 2 metų pastebėta viešumoje: sėdėjo neįgaliojo vežimėlyje

A. Kurnikova buvo pastebėta šeštadienį, sausio 25 d., vaikštinėjanti po Bal Harbor parduotuves Majamyje, Floridoje. Ji avėjo įtvarą ant dešinės kojos ir buvo lydima savo dukrų – 7-erių Lucy ir 4-erių Mary.

Lucy turi brolį dvynį Nicholasą, tačiau jis prie šeimos šįkart neprisijungė. Visi trys vaikai yra A. Kurnikovos ir jos ilgamečio partnerio Enrique Iglesias (49 m.) atžalos – pora drauge jau nuo 2001-ųjų.

Kol kas neaišku, kodėl A. Kurnikovai reikėjo neįgaliojo vežimėlio ar kodėl ji avėjo įtvarą.

Anna Kournikova seen in wheelchair in rare public appearance https://t.co/PIVmtEP1iR pic.twitter.com/ZbfKgAzV8C

