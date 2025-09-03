Kėdainiuose medikai apsistojo sandėlyje: „Neslėpsime, sąlygos darbuotojams nėra tos, kurių linkėtumėme“

Kėdainių greitosios medikai skuba pas ligonį, tačiau išvykti tenka iš parduotuvės sandėlio miesto pakraštyje. Ten, kur įprastai saugomos įvairios prekės, Kėdainių greitosios darbuotojai įsikūrė prieš mėnesį.
„Čia turime virtuvę pasidarę mini, stalą, kur valgome ir panašiai“, – sakė Kėdainių greitosios paramedikė Deimantė.
Dalis patalpų be langų. Medikai sako bandę susikurti kuo jaukesnes erdves – spintelėmis suskaidė patalpas ir įrengė virtuvę, laisvalaikio ir poilsio zonas.
„Tos spintos padeda atskirti kaip kambarius, turime 7 lovas, tai čia poilsis tarp kvietimų – ir naktį, ir dieną būna pasiilsime, kai turime laiko“, – aiškino Deimantė.
Ir patys medikai, ir Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovai pripažįsta, kad patalpos jų veiklai nepritaikytos, bet sukasi iš padėties kaip gali.
„Privatumo trūksta, kai pertvaros nėra pilnai uždengtos, bet kažką pasidarėme“, – teigė Kėdainių greitosios paramedikė.
„Neslėpsime, sąlygos darbuotojams nėra tos, kurių linkėtumėme šiai dienai“, – komentavo Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas Tomas Bagdonas.
Apie gydytojų būstinę sandėlyje pasisakė ir vietiniai
O vietiniai gyventojai dėl tokio kuriozo ypač piktinasi, jie sako, tai nepagarba medikams, kritikuoja ir miesto valdžią:
„Labai blogai, išvarė kažkur į sandėlius, kokia tvarka gali būti?“
„Kitą kartą minutes skaičiuoja, o dabar perkėlė toliau nuo ligoninės.“
„Kokios sąlygos, medicina ir šitaip daro, kažkas nesusitvarkė savo reikaluose.“
Priežastis, kodėl medikai buvo priversti „išsikraustyti“
Tad kaip nutiko, kad žmonių gyvybes gelbstintys medikai atsidūrė miesto paribyje? Iki šiol kelis dešimtmečius jų būstinė buvo viename iš pirminės sveikatos priežiūros centro pastatų. Po greitosios reorganizacijos 2023 metais su Kėdainių savivaldybe dėl tų pačių patalpų tarnyba sudarė poros metų panaudos sutartį.
„Gavome pavasarį žinią, kad sutartis nebus pratęsta ir liepos pirmą nutrūksta, greituoju būdu reikėjo ieškoti patalpų. Radome tokias patalpas, kokias radome“, – sakė Greitosios medicinos pagalbos tarnybos atstovas.
Medikai vylėsi, kad sveikatos priežiūros centro patalpose galės likti, kol pastatys mobilų namelį – dar bent metus.
„Buvo nuskambėjęs pažadėlis – būkite, kiek reikia“, – komentavo T. Bagdonas.
Meras paaiškina, kokios aplinkybės susiklostė.
„Kadangi mūsų pirminės sveikatos priežiūros centras gavo finansines galimybes vykdyti projektą ir jiems reikia iškelti stomatologinį skyrių, tai buvo vienas tik matymas išsikelti į GMP patalpas“, – pasakojo Kėdainių meras Valentinas Tamulis.
Vis dėlto V. Tamulis tikina, kad savivaldybė siūlė padoresnes vietas, kur greitoji galėtų laikinai persikraustyti.
„Mes neišmetėme, o siūlėme variantus, kur jie galėtų išsikelti – tai mūsų keleivių pervežimo įmonės „Kedbusas“ patalpas ir pasakėm, kodėl jūs nesidomite beveik šalia esančiomis buvusiomis visuomenės sveikatos biuro pastatu ir patalpomis“, – aiškino Kėdainių meras.
Gydytojai vis dėlto turės sau vietos
Paaiškėjo, kad Kėdainių greitoji iki rudens pabaigos ir persikels į patrauklesnes, buvusio sveikatos biuro patalpas. Tiesa, jos taip pat bus laikinos.
„Turto bankas valdo tas patalpas, tikrinama šildymo sistema, kai bus paruoštos patalpos – tai mėnuo ar pusantro, neilgiau“, – teigė V. Tamulis.
Tad kur įvyko nesusipratimas, kad greitajai Kėdainiuose vos mėnesiui kitam prireikė nepritaikytos tarpinės stotelės.
„Būtumėme buvę dėkingi, kad mėnesiuku dar ilgiau būtumėme pabuvę, bet išėjo kaip išėjo. Galėjo šnekėti, kad duokite dar kelis mėnesius pratęsti sutartį, kad mes ieškosime, šnekėtis reikėjo, paprasčiausiai jokios šnekos daugiau nebuvo“, – tikino Kėdainių meras.
O štai pastovioje vietoje Kėdainių greitoji planuoja įsikurti kitų metų rugsėjį, kai pasistatys mobilų namelį. Sklypą tam skyrė Kėdainių savivaldybė – valdžia pabrėžia, pernai gruodį sulaukusi prašymo, reikalingus dokumentus parengė vos per parą ir priėmė palankų tarybos sprendimą dėl sklypo.
