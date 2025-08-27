Atskleidė, kada planuojama atnaujinti įgriuvusio tilto Kėdainiuose remontą

Jos teigimu, pernai pradėta rekonstrukcija buvo sustabdyta dėl turėklinio borto montavimo mazgų neatitikimų.
„Nustačius šiuos neatitikimus, buvo nutarta stabdyti darbus, kol bus priimtas sprendimas. Vertinant situaciją, buvo atlikti tilto apkrovimo bandymai ir atsižvelgiant į jų rezultatus, šiuo metu yra baigiami rengti projektiniai patikslinimai, o baigus – atliktas ekspertinis jų vertinimas“, – teigiama pranešime.
Anot „Via Lietuvos“, statybos darbus planuojama baigti šių metų pabaigoje.
BNS rašė, kad rekonstruojant tiltą bus įrengta nauja perdanga, vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, hidroizoliacija, paklota nauja asfalto danga, rekonstruotos atramos, įrengti atitvarai, turėklai ir apšvietimas.
Bendra darbų vertė siekia 3,7 mln. eurų (su PVM), juos atlieka kelių ir gatvių tiesimo bei remonto bendrovė „Kauno keliai“.
1962 metais pastatyto ir 2023 metų sausį įgriuvusio tilto būklė per paskutinius metus sparčiai prastėjo ne tik dėl jo amžiaus, bet ir pasikeitusio eismo intensyvumo.
Eismas tiltu buvo ribojamas jau kurį laiką, o ribojimai dar sugriežtinti po 2023 metų sausį įvykusios tilto kraštinės sijos griūties.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!