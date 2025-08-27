Kalendorius
Rugpjūčio 27 d., trečiadienis
Vilnius +16°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Atskleidė, kada planuojama atnaujinti įgriuvusio tilto Kėdainiuose remontą

2025-08-27 15:40 / šaltinis: BNS
2025-08-27 15:40

Šių metų rugsėjį planuojama atnaujinti užpernai įgriuvusio tilto per Nevėžį Kėdainiuose rekonstravimo darbus, trečiadienį pranešė valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“. 

Kėdainiai (nuotr. Fotodiena)

Šių metų rugsėjį planuojama atnaujinti užpernai įgriuvusio tilto per Nevėžį Kėdainiuose rekonstravimo darbus, trečiadienį pranešė valstybinių kelių valdytoja „Via Lietuva“. 

REKLAMA
0

Jos teigimu, pernai pradėta rekonstrukcija buvo sustabdyta dėl turėklinio borto montavimo mazgų neatitikimų. 

„Nustačius šiuos neatitikimus, buvo nutarta stabdyti darbus, kol bus priimtas sprendimas. Vertinant situaciją, buvo atlikti tilto apkrovimo bandymai ir atsižvelgiant į jų rezultatus, šiuo metu yra baigiami rengti projektiniai patikslinimai, o baigus – atliktas ekspertinis jų vertinimas“, – teigiama pranešime. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot „Via Lietuvos“, statybos darbus planuojama baigti šių metų pabaigoje. 

BNS rašė, kad rekonstruojant tiltą bus įrengta nauja perdanga, vandens surinkimo ir nuvedimo sistema, hidroizoliacija, paklota nauja asfalto danga, rekonstruotos atramos, įrengti atitvarai, turėklai ir apšvietimas.

REKLAMA
REKLAMA

Bendra darbų vertė siekia 3,7 mln. eurų (su PVM), juos atlieka kelių ir gatvių tiesimo bei remonto bendrovė „Kauno keliai“. 

REKLAMA

1962 metais pastatyto ir 2023 metų sausį įgriuvusio tilto būklė per paskutinius metus sparčiai prastėjo ne tik dėl jo amžiaus, bet ir pasikeitusio eismo intensyvumo. 

Eismas tiltu buvo ribojamas jau kurį laiką, o ribojimai dar sugriežtinti po 2023 metų sausį įvykusios tilto kraštinės sijos griūties.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų