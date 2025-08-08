Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

„Via Lietuva“ generaliniu direktoriumi tapo Gedaminskas

2025-08-08 10:58 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 10:58

Už valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtrą ir priežiūrą atsakingos bendrovės „Via Lietuva" valdyba viešo konkurso būdu penkerių metų kadencijai įmonės generaliniu direktoriumi paskyrė Martyną Gedaminską, kuris nuo vasario laikinai ėjo šias pareigas.

„Via Lietuva“ generaliniu direktoriumi tapo M. Gedaminskas (nuotr. Elta)

Už valstybinės reikšmės kelių infrastruktūros plėtrą ir priežiūrą atsakingos bendrovės „Via Lietuva“ valdyba viešo konkurso būdu penkerių metų kadencijai įmonės generaliniu direktoriumi paskyrė Martyną Gedaminską, kuris nuo vasario laikinai ėjo šias pareigas.

0

„Konkursas sulaukė didelio susidomėjimo, jame dalyvavo 30 kandidatų. Įvertinusi išorinės vadovų atrankos įmonės rekomendacijas, valdyba išsamiai svarstė penkių stipriausių pretendentų kandidatūras ir pasirinko Martyną Gedaminską vadovauti bendrovei „Via Lietuva“, – pranešime cituojama valdybos pirmininkė Rūta Butautaitė Pivoriūnienė.

Pranešama, kad M. Gedaminskas prie „Via Lietuva“ komandos prisijungė 2023 m. ir prisidėjo prie įmonės transformacijos įgyvendinimo bei strateginių pokyčių inicijavimo. Prieš tai jis dirbo Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ Strateginės infrastruktūros departamento vadovu, o dar anksčiau vadovavo techninei plėtrai bendrovėje „Lietuvos geležinkeliai“.

„Valdybos sprendimą patikėti bendrovės „Via Lietuva“ vadovo pareigas priimu kaip didelę atsakomybę. Kartu su akcininku įgyvendiname svarbius pokyčius – nuo efektyvios projektų vadybos iki naujo tvaraus kelių finansavimo modelio įgyvendinimo“, – pranešime cituojamas naujasis generalinis direktorius M. Gedaminskas.

„Via Lietuva“ atsakinga už daugiau kaip 21 tūkst. kilometrų valstybinės reikšmės kelių tinklą, daugiau nei 1,5 tūkst. tiltų, viadukų ir tunelių bei virš 2 tūkst. kilometrų pėsčiųjų ir dviračių takų visoje Lietuvoje.

