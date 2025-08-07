„Via Lietuva“: po ketverių metų teismų baigti visi ginčai dėl e-tolling projekto

Pasak bendrovės, pažangios rinkliavos sistemos įdiegimą Lietuvoje stabdę ginčai buvo užbaigti taikos susitarimu, leidžiant visą dėmesį sutelkti į šiuo metu vykstantį viešojo pirkimo procedūrų vykdymą.
„Po ilgai trukusių teisminių ginčų galime pasakyti – visi procesai baigti ir projektas žengia toliau. Šis etapas mums svarbus ne tik teisiškai, bet ir strategiškai – galime susitelkti į sprendimus, kurie realiai prisidės prie šalies kelių infrastruktūros modernizavimo“, – pranešime cituojamas „Via Lietuva“ laikinasis generalinis direktorius Martynas Gedaminskas.
Anot skelbimo, elektroninės kelių rinkliavos sistemos įdiegimo procesas Lietuvoje buvo lydimas ne vieno teisinio ginčo. Pirmajame pirkime, vykusiame iki 2025 m. pavasario, dėl tiekėjų pretenzijų ir ekspertinio vertinimo, atskleidusio esminius dokumentų trūkumus, pirkimas buvo nutrauktas. Klaipėdos apygardos teismas birželio pabaigoje patvirtino, kad sprendimas nutraukti pirkimą buvo teisėtas ir pagrįstas.
Po to paskelbtas naujas konkursas – ne dėl sistemos kūrimo, o dėl jos įdiegimo nuomos pagrindu. Pirkimo sąlygos atnaujintos, pašalintos anksčiau keltos saugumo spragos, aiškiai apibrėžti techniniai ir teisiniai reikalavimai.
Tačiau ir naują pirkimą lydėjo teisminiai bandymai jį stabdyti – vien per pastarąjį pusmetį buvo priimtos trys teismų nutartys, kuriose konstatuota, kad konkurso stabdymas būtų neproporcingas, o projektas turi būti tęsiamas dėl jo svarbos viešajam interesui. Galutinis taškas padėtas šių metų rugpjūčio 1 d. ginčo šalims sudarius taikos susitarimus, kurie yra pateikti teismams patvirtinti.
Šiuo metu vyksta e-tolling sistemos įdiegimo nuomos pagrindu konkurso pasiūlymų vertinimas. Pasiūlymai vertinami pagal ekonominio naudingumo, technologinių sprendimų bei įsipareigojimų įgyvendinimo terminų kriterijus. Įvertinus rezultatus, bus pereita prie nuomos sutarties sudarymo.
ELTA primena, jog e-tolling'as yra dalis praėjusioje Seimo sesijoje priimto Kelių fondo projekto. Fondas bus įsteigtas nuo kitų metų sausio 1 d. ir veiks šalia jau egzistuojančios Kelių priežiūros ir plėtros programos (KPPP).
Kol dar nepradėjo veikti minėta e-tolling‘o sistema, didžiąją dalį fondo sudarys lėšos iš kelių naudotojo mokesčio rinkliavos vinjetėmis.
Susisiekimo ministerijos skaičiavimais, Kelių fondą kitais metais sudarys apie 400 mln. eurų.
