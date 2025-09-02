Iš Ukrainos sugrįžo aštuntoji medikų komanda: iniciatyvą tęsis

„Šiandien yra nepaprastai jautri ir jaudinanti diena. Su didžiuliu pasididžiavimu ir dėkingumu šiandien mes palabiname ir apkabiname žmones, kurie pasiaukojo, paskyrė savo laiką, savo jėgas, savo protą, savo žinias, rizikavo savo sveikata ir gyvybe“, – pasitinkant iš stažuotės sugrįžusią medikų grupę kalbėjo laikinoji SAM vadovė Marija Jakubauskienė.
„Jie atvežė į Lietuvą tą patyrimą, žinias, kurio mums reikia, kad mes padidintume savo sveikatos sistemos atsparumą, kad mes būtume pasiruošę“, – pridūrė ji.
Pirmojo SAM organizuotų stažuočių ciklo metu medikai iš įvairių Lietuvos regionų vyko į pafrontę Ukrainoje, kur mokėsi dirbti karo sąlygomis. Šiemet į Ukrainą išvyko aštuoni Lietuvos medicinos srities darbuotojų ekipažai, šešiuose iš jų dalyvavo vien medikai, dar dviejuose – kiti sveikatos priežiūros sistemos atstovai. Paskutiniąją grupę, antradienį grįžusią į Lietuvą, sudarė penki gydytojai bei slaugytoja.
Tikimasi, kad į Ukrainą stažuotis vykę įvairių Lietuvos regionų medikai perduos įgytas žinias savo kolegoms bei padės sustiprinti Lietuvos sveikatos sistemos apsirengimą galimoms grėsmėms.
ELTA primena, kad vasario pradžioje sveikatos apsaugos ministrė M. Jakubauskienė teigė, jog šalies sistema nėra pasirengusi karinėms, hibridinėms ir civilinėms grėsmėms.
Jos teigimu, itin daug dėmesio artimiausiu metu bus skiriama infrastruktūros, žmogiškųjų išteklių, kompetencijų stiprinimui ir visos sistemos valdymo pasirengimui.
Jaunųjų gydytojų asociacijos užsakymu atliktas tyrimas atskleidė, kad Lietuvos medikų pasirengimu suteikti pirmąją pagalbą ekstremalių situacijų metu visiškai pasitiki tik 2 iš 10-ies šalies gyventojų.
SAM nurodė, kad, siekiant gerinti situaciją, iki 2027 m. numatyta apmokyti apie 6 tūkst. sveikatos sektoriaus specialistų veikti krizės sąlygomis.
