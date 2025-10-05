Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Jaunuoliai „atprato“ nuo darbo? Naujausia statistika – gąsdinanti

2025-10-05 11:30
2025-10-05 11:30

Per daug jaunų žmonių „atprato“ nuo darbo, įspėja Jungtinės Karalystės darbo ir socialinės apsaugos sekretorius Pat McFaddenas. Jis pareiškė, kad bent metus nesiims naujų socialinės paramos reformų – pagrindinis jo tikslas bus grąžinti jaunimą į darbo rinką.

Gyventojai (Žygimantas Gedvila/ BNS nuotr.)

Per daug jaunų žmonių „atprato“ nuo darbo, įspėja Jungtinės Karalystės darbo ir socialinės apsaugos sekretorius Pat McFaddenas. Jis pareiškė, kad bent metus nesiims naujų socialinės paramos reformų – pagrindinis jo tikslas bus grąžinti jaunimą į darbo rinką.

7

McFaddeno teigimu, didžiausias pavojus yra tas, kad jaunuoliai, baigę mokyklą, nepradeda dirbti ir ateityje gali sunkiai grįžti į darbo įpročius, rašo „The Times“.

„Didžiausia rizika ta, kad jauni žmonės iškrenta iš darbo ritmo ir įpročių. Jei tai nutinka ankstyvame amžiuje, ateityje sugrįžti dar sunkiau. Todėl tai yra mano pirmasis prioritetas“, – interviu „Times Radio“ sakė McFaddenas.

Šiuo metu beveik milijonas jaunų žmonių Jungtinėje Karalystėje nei dirba, nei mokosi.

Jokio naujo apkarpymų plano

Anot McFaddeno, Vyriausybė nebenustatinės abstrakčių tikslų dėl socialinės paramos išlaidų mažinimo.

„Neteisinga tiesiog paimti skaičius iš oro. Geriau paklausti – ar mes į darbą įtraukiame tiek žmonių, kiek galime?“ – sakė jis.

Statistika rodo, kad kasdien 1 000 žmonių pradeda gauti pagrindinę neįgalumo išmoką (PIP), o bendras jų skaičius Anglijoje ir Velse per tris mėnesius išaugo 2 proc. iki 3,8 mln. Gavėjų daugėja ir tarp „Universal Credit“ nedarbingumo paramos gavėjų – šiuo metu 3,7 mln. žmonių (47 proc. visų) neturi jokios prievolės dirbti.

Ilgalaikio nedarbingumo mastas taip pat išlieka beveik rekordinis – 2,8 mln. žmonių.

Psichikos sveikata – ne kliūtis darbui

Didžiausią dalį pašalpų gavėjų sudaro žmonės, nedirbantys dėl psichikos sveikatos problemų. McFaddenas pabrėžė, kad darbas šiems žmonėms gali būti naudingas.

„Nemanau, kad diagnozė savaime turi reikšti, jog žmogus negali dirbti. Su tinkama pagalba jie tikrai gali“, – sakė jis.

Darbo ir mokymosi instituto vadovas Stephenas Evansas įspėjo, kad vien užimtumo programos problemos neišspręs, tačiau tai vienintelis tvarus kelias mažinti pašalpų gavėjų skaičių.

„Du iš dešimties sako, kad norėtų dirbti, bet tik vienas iš dešimties gauna realią pagalbą įsidarbinti. Reikia skubiai plėsti paramos programas“, – teigė jis.

