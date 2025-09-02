Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Nedarbas Lietuvoje liepą buvo didesnis už ES vidurkį

2025-09-02 08:49 / šaltinis: BNS
2025-09-02 08:49

Nedarbas liepą Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos (ES) šalyse, skelbia Eurostatas.

Užimtumo tarnyba (Fotodiena/Kristupas Kolodzeiskis)

Nedarbas liepą Lietuvoje buvo didesnis nei vidutiniškai Europos Sąjungos (ES) šalyse, skelbia Eurostatas.

0

Per metus nedarbas šalyje smuko 0,4 punkto, o per mėnesį nepakito ir siekė 7,1 proc. Darbo neturėjo 111 tūkst. žmonių, iš jų 15 tūkst. buvo jaunimas iki 25 metų – jo nedarbas per metus smuko 4,9 punkto iki 16,5 procento.

Latvijoje nedarbas siekė 6,6 proc. – jis per metus sumenko 0,2 proc. o per mėnesį nepakito, Estijoje – 7,2 proc., arba atitinkamai 0,8 punkto ir 0,2 punkto mažiau.

ES nedarbas vidutiniškai siekė 5,9 proc. – po 0,1 punkto mažiau nei prieš metus ir prieš mėnesį. Euro zonoje jis siekė 6,2 proc. – atitinkamai 0,2 punkto ir 0,1 punkto mažiau.

Preliminariais duomenimis, visoje ES darbo neturėjo 13 mln. žmonių, Euro zonoje – 10,8 mln. 

