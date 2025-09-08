Kalendorius
Rugsėjo 8 d., pirmadienis
Vilnius +24°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

Užimtumo tarnyba: per rugpjūtį švietimo įstaigos pasipildė tūkstančiu darbuotojų

2025-09-08 10:26 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 10:26

Šių metų rugpjūtį daugiausia darbo ieškojusių gyventojų įsidarbino švietimo įstaigose ir gamybos įmonėse, skelbia Užimtumo tarnyba.

Užimtumo tarnyba (Arnas Strumila/ BNS nuotr.)

Šių metų rugpjūtį daugiausia darbo ieškojusių gyventojų įsidarbino švietimo įstaigose ir gamybos įmonėse, skelbia Užimtumo tarnyba.

REKLAMA
0

Tarnybos duomenimis, rugpjūtį padėta įsidarbinti iš viso 17,3 tūkst. klientų. Daugiausiai jų – beveik tūkstantis – pradėjo dirbti švietimo įstaigose. Taip pat daugiau įsidarbino gamybos, žmonių sveikatos priežiūros ir socialinio darbo, informacijos ir ryšių, administracinės ir aptarnavimo veiklos, profesinės, mokslinės ir techninės veiklos įmonėse. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dar 7,7 tūkst. klientų pasirinko savarankišką veiklą pagal verslo liudijimus.

„Nors situacija darbo rinkoje pasyvesnė, vis dėlto ji stabili ir demonstruoja įprastus sezoninius svyravimus. Naujų klientų srautai kito nežymiai, o darbuotojų paieška buvo vangesnė daugelyje sektorių – kas mėnesį paskelbiama vidutiniškai 800 mažiau darbo skelbimų nei pernai“, – pranešime teigė Užimtumo tarnybos stebėsenos ir analizės skyriaus vedėja Jurgita Zemblytė.

REKLAMA
REKLAMA

Šių metų rugpjūtį į Užimtumo tarnybą kreipėsi 20,3 tūkst. naujų klientų – tai yra penktadaliu (5,2 tūkst.) mažiau nei liepą. 

Rugsėjo 1 dienos duomenimis, darbo ieškojo 160,3 tūkst. asmenų, o registruotas nedarbas padidėjo 0,2 proc. punkto iki 8,8 proc. 

Labiausiai nedarbas augo Kalvarijos,  Rokiškio ir Anykščių savivaldybėse, o mažėjo – Telšių Varėnos savivaldybėse.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų