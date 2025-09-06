TV3 Žinios. Diskusijos dėl 4 dienų darbo savaitės; Atsisveikinimas su Armani

Po sėkmingos ukrainiečių atakos prieš rusų dujotiekį „Drūžba“, į Ukrainą atvykęs prorusiškas Slovakijos premjeras Robertas Fico liejo tulžį, esą Ukraina kenkia Slovakijos interesams. Zelenskis, savo ruožtu, slovakui pasiūlė iš Ukrainos, o ne Rusijos pirkti energetikos produktus ir priminė Donaldo Trumpo reikalavimą Europai, iš Rusijos nepirkti nei lašo naftos ar dujų. Briuselio pareigūnai sako, kad D. Trumpo reikalavimas gali būti lengvai įgyvendinamas ir net pagalius į ratus nuolatos kaišiojančios Vengrija su Slovakija šio plano nesužlugdys.
Žmonės plūsta atsisveikinti su legendiniu dizaineriu Giorgio Armani. Eiliniai italai, gerbėjai iš viso pasaulio ir įtakingi mados bei politikos atstovai negailėjo komplimentų mados virtuozui ir jo talentui. Armanis mirė būdamas 91-erių, iki jo prekės ženklo penkiasdešimtmečio likus vos kelioms savaitėms. Privati dizainerio laidotuvių ceremonija įvyks pirmadienį.
