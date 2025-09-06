Kalendorius
Rugsėjo 6 d., šeštadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Verslas > Lietuvos verslas

TV3 Žinios. Diskusijos dėl 4 dienų darbo savaitės; Atsisveikinimas su Armani

2025-09-06 20:37 / šaltinis: tv3.lt
2025-09-06 20:37

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė vėl plieskia diskusijas dėl trumpesnės – 4 darbo dienų savaitės. Esą sparčiai tobulėjančios technologijos ir dirbtinis intelektas, jau dabar kai kuriose srityse išstumiantis žmones, turi padėti atsisakyti dabartinės penkių darbo dienų savaitės. Paskirtoji premjerė sako, kad darbdaviai dėl to turi susiprasti patys, o jei ne – ilgainiui įsikiš valstybė. Verslas politikės ambiciją ironiškai vadina politiniu futurizmu – esą robotų visuomenės, kurioje žmonėms nereikia dirbti, dar neturime – daugelyje sektorių elementariai trūksta darbo rankų, o darbo našumas Lietuvoje vis dar smarkiai atsilieka nuo ES vidurkio.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė vėl plieskia diskusijas dėl trumpesnės – 4 darbo dienų savaitės. Esą sparčiai tobulėjančios technologijos ir dirbtinis intelektas, jau dabar kai kuriose srityse išstumiantis žmones, turi padėti atsisakyti dabartinės penkių darbo dienų savaitės. Paskirtoji premjerė sako, kad darbdaviai dėl to turi susiprasti patys, o jei ne – ilgainiui įsikiš valstybė. Verslas politikės ambiciją ironiškai vadina politiniu futurizmu – esą robotų visuomenės, kurioje žmonėms nereikia dirbti, dar neturime – daugelyje sektorių elementariai trūksta darbo rankų, o darbo našumas Lietuvoje vis dar smarkiai atsilieka nuo ES vidurkio.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po sėkmingos ukrainiečių atakos prieš rusų dujotiekį „Drūžba“, į Ukrainą atvykęs prorusiškas Slovakijos premjeras Robertas Fico liejo tulžį, esą Ukraina kenkia Slovakijos interesams. Zelenskis, savo ruožtu, slovakui pasiūlė iš Ukrainos, o ne Rusijos pirkti energetikos produktus ir priminė Donaldo Trumpo reikalavimą Europai, iš Rusijos nepirkti nei lašo naftos ar dujų. Briuselio pareigūnai sako, kad D. Trumpo reikalavimas gali būti lengvai įgyvendinamas ir net pagalius į ratus nuolatos kaišiojančios Vengrija su Slovakija šio plano  nesužlugdys.

REKLAMA
REKLAMA

Žmonės plūsta atsisveikinti su legendiniu dizaineriu Giorgio Armani. Eiliniai italai, gerbėjai iš viso pasaulio ir įtakingi mados bei politikos atstovai negailėjo komplimentų mados virtuozui ir jo talentui. Armanis mirė būdamas 91-erių, iki jo prekės ženklo penkiasdešimtmečio likus vos kelioms savaitėms. Privati dizainerio laidotuvių ceremonija įvyks pirmadienį.

Daugiau naujienų –TV3 Žiniose. 

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Jie bus teisėti naikinimo taikiniai“: Putinas įspėja Vakarus dėl pajėgų Ukrainoje (24)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas vis mažiau tiki taika Ukrainoje: planai stringa (15)
Zelenskis atvyko pas Trumpą (nuotr. SCANPIX)
Po Putino pareiškimo – Zelenskio reakcija: dabar kai kurių Europos šalių pozicija atrodo keista (11)
Dmitrijus Peskovas (nuotr. SCANPIX)
Peskovas pasisakė apie Putino kvietimą Zelenskiui ir karo eigą: „Matyti šviesa tunelio gale“ (12)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų