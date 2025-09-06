Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Prancuzija Ligue 1

Dembele dėl patirtos traumos nežais mažiausiai šešias savaites

2025-09-06 16:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-06 16:38

Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynėse tarp Prancūzijos ir Ukrainos rinktinių traumą patyręs Ousmane'as Dembele negalės rungtyniauti mažiausiai šešias savaites, praneša „RMC".

Ousmane'as Dembele | Scanpix nuotr.

Pasaulio futbolo čempionato atrankos rungtynėse tarp Prancūzijos ir Ukrainos rinktinių traumą patyręs Ousmane‘as Dembele negalės rungtyniauti mažiausiai šešias savaites, praneša „RMC“.

0

Pasak šaltinių, Paryžiaus „Saint-Germain“ klubas prašė nacionalinės komandos neleisti žaisti O. Dembele dėl jo jaučiamo nuovargio. Prancūzijos čempionai yra įsitikinę, kad rinktinės personalas ignoravo šias rekomendacijas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai yra didelis smūgis PSG komandai, kurios laukia įtemptas tvarkaraštis. Prancūzijos čempionai jau rugsėjo 17-ąją dieną žais UEFA Čempionų lygos rungtynes su „Atalanta“, spalio 1 dieną susitiks su „Barcelona“. Taip pat laukia keletas akistatų „Ligue 1“ čempionate (rugsėjo 14 d. su „Lens“, 21 d. su „Marseille“, 27 d. su „Auxerre“, o spalio 5 d. su „Lille“).

Priminsime, jog O. Dembele rungtynėse su Ukraina aikštėje pasirodė tik antrojo kėlinio pradžioje, tačiau patyrė šlaunies traumą ir nebaigė susitikimo.

