Dembele dėl patirtos traumos nežais mažiausiai šešias savaites

Pasak šaltinių, Paryžiaus „Saint-Germain“ klubas prašė nacionalinės komandos neleisti žaisti O. Dembele dėl jo jaučiamo nuovargio. Prancūzijos čempionai yra įsitikinę, kad rinktinės personalas ignoravo šias rekomendacijas.
Tai yra didelis smūgis PSG komandai, kurios laukia įtemptas tvarkaraštis. Prancūzijos čempionai jau rugsėjo 17-ąją dieną žais UEFA Čempionų lygos rungtynes su „Atalanta“, spalio 1 dieną susitiks su „Barcelona“. Taip pat laukia keletas akistatų „Ligue 1“ čempionate (rugsėjo 14 d. su „Lens“, 21 d. su „Marseille“, 27 d. su „Auxerre“, o spalio 5 d. su „Lille“).
Priminsime, jog O. Dembele rungtynėse su Ukraina aikštėje pasirodė tik antrojo kėlinio pradžioje, tačiau patyrė šlaunies traumą ir nebaigė susitikimo.
