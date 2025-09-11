Kalendorius
Rugsėjo 11 d., ketvirtadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Gyvenimas > Istorijos

Užsienietė „TikToke“ ėmė kviesti dirbti Utenos mėsos fabrike: atskleidė atlyginimą

2025-09-11 16:39 / šaltinis: TV3 / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 aut.
2025-09-11 16:39

Praėjusią savaitę „TikTok“ platformoje pasirodė netikėtas užsienietės įrašas – ji pradėjo dalintis vaizdo įrašais, kuriuose kviečia žmones dirbti mėsos fabrike Utenoje.

Mėsos fabrikas, asociatyvi (nuotr. 123rf.com)

Praėjusią savaitę „TikTok“ platformoje pasirodė netikėtas užsienietės įrašas – ji pradėjo dalintis vaizdo įrašais, kuriuose kviečia žmones dirbti mėsos fabrike Utenoje.

REKLAMA
8

Paskelbtame vaizdo įraše užsienietė pranešė, jog mėsos fabrikas Utenoje ieško naujų darbuotojų, kvietė žmones atvykti čia dirbti, taip pat pasidalijo informacija apie gyvenimo sąlygas Lietuvoje ir siūlomą atlyginimą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kvietė atvykti žmones dirbti į mėsos fabriką Utenoje

Užsienietė savo „TikTok“ įraše pristatė Utenoje veikiantį mėsos fabriką ir pabrėžė, kad norint pradėti dirbti čia, nereikia jokios specialios kvalifikacijos.

REKLAMA
REKLAMA

Ji taip pat atskleidė daugiau darbo detalių: pasak jos, grafikas sudarytas iš keturių darbo dienų ir keturių laisvų, o už tokį darbą, jau atskaičius mokesčius, galima uždirbti apie 960 eurų per mėnesį.

REKLAMA

Pirmajame vaizdo įraše ji pabrėžė, kad įmonė apgyvendinimo nesuteikia, tačiau pridūrė, jog būsto kainos Utenoje yra palyginti nedidelės.

@maxdorckitchen2 You can take advantage of this employment to come to lithuania 🇱🇹 genuinely #lithuania #employment #work##meatfactory #livestream @Hollar'sbrand @_Matt @⚛️🔯🔮AE9INE🔮🕉️☸️⚔️🛡️🎙️🌀 @🌈 Mr. S.K 💫 @💎🦅🔷Esteban🔷🦅💎- @🐺smokey_jedi🐺 @comfort Ug ❤️ ♬ original sound - MAXDORC KITCHEN 2

REKLAMA
REKLAMA

Po kelių dienų pasirodė ir kitas jos vaizdo įrašas, kuriame moteris papildė informaciją apie apgyvendinimą.

Ji aiškino, kad „vis dar derasi su įmone dėl šio klausimo“ ir pridūrė: „Kai atvyksti į Lietuvą, įmonės vadovai stebi, kaip dirbi. Jei darbą atliekate gerai, tuomet gali pasiūlyti apgyvendinimą.“

Moteris taip pat palankiai atsiliepė apie Lietuvą – pasak jos, šalis yra labai graži ir rami, o vietiniai žmonės nėra linkę pernelyg kištis ar daug klausinėti.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Darbo galimybe susidomėjusius žmones moteris ragino jungtis prie tiesioginės transliacijos, kurioje, anot jos, bus galima detaliau aptarti visas sąlygas.

„Jeigu viskas atrodys tinkama, galėsime pradėti įdarbinimo procesą“, – sakė ji.

Užsieniečiai susidomėjo darbu Lietuvoje

Vėliau autorė pasidalijo dar keliais įrašais, kuriuose ir toliau kvietė pretenduoti į siūlomas darbo vietas, tačiau taip ir neatskleidė, kokios įmonės vardu kalba.

REKLAMA

Tiesa, prie vieno vaizdo įrašo ji paliko intriguojantį komentarą: „Gal kas nors komentaruose galėtų pasakyti, kiek mėsos fabrikų iš tikrųjų yra Utenoje?“

Prie jos „TikTok“ vaizdo įrašų komentaruose užvirė diskusijos – žmonės ėmė klausinėti, kokia tai įmonė ir kokios darbo sąlygos, tačiau autorė tikslaus įmonės pavadinimo neatskleidė.

@maxdorckitchen2 There is an update about the meat factory job in Lithuania, 🇱🇹. The job is actually genuine and so if you can and are hard working go and give it a try. #lithuania #employment #work #meatfactory #update ♬ original sound - MAXDORC KITCHEN 2

Kitas „TikTok“ vartotojas komentaruose pasidalijo, kad turi draugų, ieškančių galimybių imigruoti į Lietuvą.

Į tai užsienietė atsakė: „Kur gyvena šie draugai ir ar jie darbštūs? Man reikia tik darbščių žmonių, o ne tokių, kurie po kelių mėnesių nustos dirbti.“

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų