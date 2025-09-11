Užsienietė „TikToke“ ėmė kviesti dirbti Utenos mėsos fabrike: atskleidė atlyginimą

Paskelbtame vaizdo įraše užsienietė pranešė, jog mėsos fabrikas Utenoje ieško naujų darbuotojų, kvietė žmones atvykti čia dirbti, taip pat pasidalijo informacija apie gyvenimo sąlygas Lietuvoje ir siūlomą atlyginimą.
Kvietė atvykti žmones dirbti į mėsos fabriką Utenoje
Užsienietė savo „TikTok“ įraše pristatė Utenoje veikiantį mėsos fabriką ir pabrėžė, kad norint pradėti dirbti čia, nereikia jokios specialios kvalifikacijos.
Ji taip pat atskleidė daugiau darbo detalių: pasak jos, grafikas sudarytas iš keturių darbo dienų ir keturių laisvų, o už tokį darbą, jau atskaičius mokesčius, galima uždirbti apie 960 eurų per mėnesį.
Pirmajame vaizdo įraše ji pabrėžė, kad įmonė apgyvendinimo nesuteikia, tačiau pridūrė, jog būsto kainos Utenoje yra palyginti nedidelės.
Po kelių dienų pasirodė ir kitas jos vaizdo įrašas, kuriame moteris papildė informaciją apie apgyvendinimą.
Ji aiškino, kad „vis dar derasi su įmone dėl šio klausimo“ ir pridūrė: „Kai atvyksti į Lietuvą, įmonės vadovai stebi, kaip dirbi. Jei darbą atliekate gerai, tuomet gali pasiūlyti apgyvendinimą.“
Moteris taip pat palankiai atsiliepė apie Lietuvą – pasak jos, šalis yra labai graži ir rami, o vietiniai žmonės nėra linkę pernelyg kištis ar daug klausinėti.
Darbo galimybe susidomėjusius žmones moteris ragino jungtis prie tiesioginės transliacijos, kurioje, anot jos, bus galima detaliau aptarti visas sąlygas.
„Jeigu viskas atrodys tinkama, galėsime pradėti įdarbinimo procesą“, – sakė ji.
Užsieniečiai susidomėjo darbu Lietuvoje
Vėliau autorė pasidalijo dar keliais įrašais, kuriuose ir toliau kvietė pretenduoti į siūlomas darbo vietas, tačiau taip ir neatskleidė, kokios įmonės vardu kalba.
Tiesa, prie vieno vaizdo įrašo ji paliko intriguojantį komentarą: „Gal kas nors komentaruose galėtų pasakyti, kiek mėsos fabrikų iš tikrųjų yra Utenoje?“
Prie jos „TikTok“ vaizdo įrašų komentaruose užvirė diskusijos – žmonės ėmė klausinėti, kokia tai įmonė ir kokios darbo sąlygos, tačiau autorė tikslaus įmonės pavadinimo neatskleidė.
Kitas „TikTok“ vartotojas komentaruose pasidalijo, kad turi draugų, ieškančių galimybių imigruoti į Lietuvą.
Į tai užsienietė atsakė: „Kur gyvena šie draugai ir ar jie darbštūs? Man reikia tik darbščių žmonių, o ne tokių, kurie po kelių mėnesių nustos dirbti.“
