Kurjeris atskleidė, kodėl šis darbas neatsibosta net po 7 metų

Iš ūkio ir pavežėjo – į kurjerius
Prieš pradėdamas dirbti kurjeriu, Svajūnas dirbo ūkyje ir teikė pavežėjo paslaugas. Tačiau, kaip pats sako, nė vienas iš šių darbų nesuteikė tiek malonių akimirkų, kiek kurjerio profesija.
„Kai dirbau pavežėju, žmonės dažniausiai skubėjo, buvo užsiėmę savo reikalais. O čia – viskas kitaip. Klientai laukia, kol atvažiuosi, pasitinka maloniai, pasidomi, kaip sekasi. Tas žmogiškas ryšys man labai patinka“, – sako Svajūnas.
Ši patirtis, anot jo, yra didelis skirtumas, palyginti su ankstesniais darbais – kurjerio profesijoje daug daugiau pozityvumo.
Jaučiasi laukiamas
Kurjerio darbas reikalauja nemažai bendravimo, bet būtent tai Svajūnui labiausiai ir patinka.
„Per dieną sutinku daug įvairių žmonių – ir įmonių atstovų, ir gyventojų. Daugelis jų džiaugiasi tave pamatę, o malonus žodis ar šypsena iškart praskaidrina dieną“, – pasakoja jis.
Anot jo, žmonėms siuntų gavimas yra smagi akimirka – jie laukia, kada pasirodysi, o tai suteikia jausmą, kad esi laukiamas svečias. Tokios situacijos ne tik praskaidrina darbo dieną, bet ir primena, kad tavo darbas tiesiogiai prisideda prie kitų žmonių džiaugsmo.
Jokios rutinos ir monotonijos
Jį žavi ir pati darbo specifika – nuolatinis judėjimas, nesėdimas darbas ir galimybė pačiam planuoti savo dieną.
„Kurjerio profesijoje labiausiai vertinu laisvę. Niekas tavęs griežtai nekontroliuoja – tiesiog turi atlikti darbą. O kaip susiplanuosi maršrutą, nuo kelių pradėsi, kur sustosi pirmiausia – čia jau tavo sprendimas. Tai suteikia daug savarankiškumo, jautiesi lyg pats sau vadovas“, – dalijasi pašnekovas.
Tokį savarankiškumą Svajūnas vadina viena didžiausių profesijos privilegijų – darbas reikalauja atsakomybės, tačiau kartu suteikia galimybę gyventi laisviau ir be rutinos.
Laisvė ir judėjimas – tai, ką vertina labiausiai
Paklaustas, ką labiausiai vertina kurjerio darbe, Svajūnas nedvejodamas įvardija du dalykus – judėjimą ir laisvę.
„Čia nesėdi prie kompiuterio aštuonias valandas, visą laiką judi, bendrauji, esi tarp žmonių. Man tai labai tinka. Be to, patinka, kad yra lankstumo – jei reikia, gali pasireguliuoti darbo laiką pagal save. Dėl to ši profesija man vis dar įdomi ir po septynerių metų“, – sako Svajūnas Mačys.
Šie privalumai, pasak jo, leidžia išlaikyti motyvaciją ir džiaugsmą darbu, todėl net po daugelio metų kurjerio profesija jam vis dar atrodo patraukli.
Straipsnį parengė: „UAB Venipak Lietuva“.
