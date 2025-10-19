Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > LKL

T.Perkinsas pelno 36 taškus ir atveda Kėdainių „Nevėžį“ į pergalę prieš „Šiaulius“ LKL rungtynėse

2025-10-19 21:13 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-19 21:13

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) trijų pralaimėjimų seriją nutraukė Kėdainių „Nevėžis“ (2/4), kuris namuose 107:93 (25:19, 26:28, 27:19, 29:28) susitvarkė su „Šiauliais“ (3/3).

T.Perkinsas žaidė galingai

Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) trijų pralaimėjimų seriją nutraukė Kėdainių „Nevėžis" (2/4), kuris namuose 107:93 (25:19, 26:28, 27:19, 29:28) susitvarkė su „Šiauliais" (3/3).

Tony Perkinsas ėmė dominuoti nuo susitikimo pradžios, tačiau kitoje aikštės pusėje nenublanko Cameronas Reddishas, tad kova vyko atkakliai. Šeimininkai pabandė atitrūkti (19:13) ir po pirmojo kėlinio pirmavo 25:18.

Oskaras Pleikys ir Vaidas Kariniauskas ėmė mažinti „Šiaulių“ deficitą, baudas dar realizavo ir C.Reddishas – 26:29. T.Perkinsas tarė žodį kitoje aikštės pusėje, stabilizuodamas „Nevėžio“ padėtį (34:28), o galiausiai pranašumas tapo dviženklis – 38:28. Tiesa, legionierių dėka šiauliečiai nurėžė atsilikimą (36:42), likus 27 sekundėms Cedrico Hendersono taškai skirtumą paliko simboliniu, tiesa, kėlinį taikliu tolimu dūriu uždarė T.Perkinsas – 51:46.

Ilgą laiką strigęs Ethanas Chargois prabilo po pertraukos. Jo taškai ėmė „Nevėžį“ vesti pirmyn (66:51), taiklus dar buvo ir Jonas Zakas, o Mariaus Valinsko ir Oskaro Pleikio metimai nestipriai gelbėjo Šiaulių klubą – 65:78.

Liko dar kėlinys. Kėdainių komanda toliau užtikrintai pirmavo (86:73), baudų metimai pro šalį neskriejo, tad šiauliečių viltys tirpo. V.Kariniauskui atsakė J.Zakas, D.Songaila prašė pasitarimo, bet po jo sekė E.Chargois dėjimas. Likusios 4 minutės nieko nebekeitė.

Komandos jau buvo susitikusios Karaliaus Mindaugo taurėje (KMT) – tąkart „Nevėžis“ 92:95 nusileido oponentams.

Nugalėtojų gretose žibėjo T.Perkinsas, kuris gerino savo rezultatyvumo ir efektyvumo rekordus LKL, – 36 taškai, 5 atkovoti kamuoliai, 4 rezultatyvūs perdavimai ir 45 naudingumo balai jo sąskaitoje. Jis taip pat pagerino ir šio sezono lygos geriausius rodiklius – rezultatyvumo ir naudingumo.

Šiauliečių negelbėjo C.Reddishas, įmetęs 20 taškų.

„Nevėžis“: Tony Perkinsas 36 (45 n.b.), Ethanas Chargois (6 atk. kam.) ir Tyleris Petersonas po 16, Trentas McLaughlinas 8.

„Šiauliai“: Cameronas Reddishas 20, Oskaras Pleikys (5 atk. kam.) ir Vaidas Kariniauskas (5 rez. perd., 4 kld.) – po 13, Cedricas Hendersonas 11, Danielis Baslykas (1/8 trit.) ir Dovydas Romančenko – po 9.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

