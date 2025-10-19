Sedekerskis svariai prisidėjo prie „Baskonia“ pergalės prieš „Coviran“

Likus žaisti 2 minutes šeimininkus į priekį išvedė Jonathanas Rousselle’as (80:79), o svečiams minimalų pranašumą grąžino Mateo Spagnolo – 81:80. Abi komandos surengė po kelias nesėkmingas atakas, o baskų pergalę įtvirtino Timothe Luwawu-Cabarrot – 83:80.
T.Sedekerskis per 22 minutes pelnė 10 taškų (3/3 dvit., 1/3 trit., 1/1 baud.), atkovojo 4 kamuolius, išprovokavo pražangą, sykį prasižengė ir surinko 12 naudingumo balų.
Nugalėtojams Mamadi Diakite įmetė 16 taškų (5 atk. kam.), T.Luwawu-Cabarrot pridėjo 15 (4/11 metimai), Matteo Spagnolo– 14, Hamidou Diallo – 10 taškų.
Pralaimėjusiems Luka Božičius pelnė 15 taškų (7 atk. kam.), Jovanas Kljajičius surinko 14.
