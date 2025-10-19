Kalendorius
Spalio 19 d., sekmadienis
Vilnius +6°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Manchester United“ išvykoje nukovė „Liverpool“

2025-10-19 20:48 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-19 20:48

Anglijos „Premier“ lygoje įvyko principinių varžovų rungtynės.

Harry Maguire`as | Scanpix nuotr.

Anglijos „Premier“ lygoje įvyko principinių varžovų rungtynės.

REKLAMA
0

„Liverpool“ ekipa savų žiūrovų akivaizdoje 1:2 nusileido „Manchester United“.

Dvikovą svečiai iš Mančesterio pradėjo tiesiog fantastiškai. Jie jau antrąją minutę įsiveržė į priekį, kai įvartį pelnė Bryanas Mbeumo.

Vėliau „Liverpool“ atakavo kur kas dažniau ir turėjo ne vieną progą. Visgi, arčiausiai tikslo buvęs Cody Gakpo net tris kartus pataikė į vartų konstrukciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Galiausiai būtent C. Gakpo išlygino rezultatą po artimo smūgio, bet „United“ po užsitęsusio kampinio išplėšė pergalę dėka Harry Maguire`o smūgio galva.

REKLAMA
REKLAMA

„Liverpool“ komandai tai buvo jau ketvirtasis pralaimėjimas iš eilės. Tuo tarpu Rubenas Amorimas pirmą kartą už Mančesterio klubo vairo laimėjo dvi „Premier“ lygos dvikovas iš eilės.

Po pralaimėjimo „Liverpool“ krenta į 3 poziciją. „Manchester United“ pergalė pakėlė į 9 vietą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų