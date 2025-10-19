„Manchester United“ išvykoje nukovė „Liverpool“

„Liverpool“ ekipa savų žiūrovų akivaizdoje 1:2 nusileido „Manchester United“.
Dvikovą svečiai iš Mančesterio pradėjo tiesiog fantastiškai. Jie jau antrąją minutę įsiveržė į priekį, kai įvartį pelnė Bryanas Mbeumo.
Vėliau „Liverpool“ atakavo kur kas dažniau ir turėjo ne vieną progą. Visgi, arčiausiai tikslo buvęs Cody Gakpo net tris kartus pataikė į vartų konstrukciją.
Galiausiai būtent C. Gakpo išlygino rezultatą po artimo smūgio, bet „United“ po užsitęsusio kampinio išplėšė pergalę dėka Harry Maguire`o smūgio galva.
„Liverpool“ komandai tai buvo jau ketvirtasis pralaimėjimas iš eilės. Tuo tarpu Rubenas Amorimas pirmą kartą už Mančesterio klubo vairo laimėjo dvi „Premier“ lygos dvikovas iš eilės.
Po pralaimėjimo „Liverpool“ krenta į 3 poziciją. „Manchester United“ pergalė pakėlė į 9 vietą.
