Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Haalando dublis padovanojo „Man City“ pergalę prieš „Everton“

2025-10-18 18:59 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 18:59

„Manchester City“ Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 2:0 nugalėjo Liverpulio „Everton“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Manchester City“ Anglijos „Premier“ lygos rungtynėse namuose 2:0 nugalėjo Liverpulio „Everton“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Erlingas Haalandas sužaidus beveik valandą puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0. Norvegas vos po penkių minučių tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Man City“ šiame susitikime iš viso atliko 19 smūgių, kai tuo tarpu „Everton“ futbolininkai vos 5.

REKLAMA
REKLAMA

E. Haalandas pasižymėjo 11-ose rungtynėse iš eilės atstovaudamas „Man City“ ir Norvegijos rinktinei.

„Man City“ po 8 sužaistų rungtynių turi surinkęs 16 taškų ir laikinai pakilo į pirmąją „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietą. Tuo tarpu „Everton“ su 11 taškų žengia dešimtas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų