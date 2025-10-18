Haalando dublis padovanojo „Man City“ pergalę prieš „Everton“

Erlingas Haalandas sužaidus beveik valandą puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Man City“ į priekį 1:0. Norvegas vos po penkių minučių tiksliai uždarė komandos draugo perdavimą ir padvigubino šeimininkų pranašumą 2:0.
„Man City“ šiame susitikime iš viso atliko 19 smūgių, kai tuo tarpu „Everton“ futbolininkai vos 5.
E. Haalandas pasižymėjo 11-ose rungtynėse iš eilės atstovaudamas „Man City“ ir Norvegijos rinktinei.
„Man City“ po 8 sužaistų rungtynių turi surinkęs 16 taškų ir laikinai pakilo į pirmąją „Premier“ lygos turnyrinės lentelės vietą. Tuo tarpu „Everton“ su 11 taškų žengia dešimtas.
