Bijoma blogiausio: ašarų nesulaikęs Rune kortą paliko tik su kitų žmonių pagalba

Šeštadienį liūdnai baigėsi pirmasis vienetų varžybų pusfinalis. Danas Holgeris Rune (ATP-11) 6:4, 2:2 pirmavo prieš prancūzą Ugo Humbertą (ATP-25), kai patyrė traumą ir atsisakė tęsti mačą.
Chaosas antrojo seto penktajame geime prasidėjo dar prieš H. Rune traumą. Kamuoliukus padavinėjęs vaikas sujudėjo pačiame mačo įkarštyje ir U. Humbertas nustojo žaisti, o H. Rune pelnė lengvą tašką. Bokštelio teisėjas nematė vaiko judesio, todėl paliko tašką danui, kuris tam neprieštaravo. U. Humbertas dar kurį laiką protestavo, aiškino, kad taškas turėjo būti pakartotas, nes vaiko judesys jį sutrikdė.
Po kurį laiką trukusių ginčų mačas buvo pratęstas. H. Rune skubėjo prie U. Humberto atmušto kamuoliuko, kai pajautė „pokštelėjimą“. Danas tuomet skausmo perkreiptu veidu nuėjo atsisėsti, nesulaikė ašarų ir pranešė, kad toliau nežais. H. Rune komandos nariai tuo metu buvo šoke ir patys sunkiai tramdė ašaras.
Sickening scenes in Stockholm.
Hope it’s not the worst case scenario.
Injuries suck. pic.twitter.com/JhqsDMmCRpREKLAMA— José Morgado (@josemorgado) October 18, 2025
„Girdėjau pokštelėjimą šalia Achilo sausgyslės“, – fizioterapeutui sakė H. Rune.
Jei pasitvirtins blogiausias scenarijus ir bus nustatytas Achilo sausgyslės plyšimas, tada danas veikiausiai nežais visus metus.
Things that go "pop" in the calf area (especially tennis/racquet sports enthusiasts):
🎾"Tennis leg" is a tear (usually partial of the calf muscle, usually the medial gastrocnemius. Very common, especially in amateurs/weekend warriors. Treated with rehab and recovery depends on…REKLAMAREKLAMA— Nicholas DiNubile MD (@drnickUSA) October 18, 2025
„Nenoriu ilgai kalbėti. Tiesiog noriu pareikšti užuojautą Holgeriui“, – po pusfinalio nekalbus buvo U. Humbertas.
ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Stokholme prizų fondą sudaro 706,85 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!