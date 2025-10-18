Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > ATP World Tour

Bijoma blogiausio: ašarų nesulaikęs Rune kortą paliko tik su kitų žmonių pagalba

2025-10-18 18:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 18:56

Stokholme (Švedija) tęsiasi ATP 250 serijos „BNP Paribas Nordic Open“ vyrų teniso turnyras.

Holgeris Rune | „Scanpix“ ir instagram.com nuotr.

Stokholme (Švedija) tęsiasi ATP 250 serijos „BNP Paribas Nordic Open“ vyrų teniso turnyras.

REKLAMA
0

Šeštadienį liūdnai baigėsi pirmasis vienetų varžybų pusfinalis. Danas Holgeris Rune (ATP-11) 6:4, 2:2 pirmavo prieš prancūzą Ugo Humbertą (ATP-25), kai patyrė traumą ir atsisakė tęsti mačą.

Chaosas antrojo seto penktajame geime prasidėjo dar prieš H. Rune traumą. Kamuoliukus padavinėjęs vaikas sujudėjo pačiame mačo įkarštyje ir U. Humbertas nustojo žaisti, o H. Rune pelnė lengvą tašką. Bokštelio teisėjas nematė vaiko judesio, todėl paliko tašką danui, kuris tam neprieštaravo. U. Humbertas dar kurį laiką protestavo, aiškino, kad taškas turėjo būti pakartotas, nes vaiko judesys jį sutrikdė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Po kurį laiką trukusių ginčų mačas buvo pratęstas. H. Rune skubėjo prie U. Humberto atmušto kamuoliuko, kai pajautė „pokštelėjimą“. Danas tuomet skausmo perkreiptu veidu nuėjo atsisėsti, nesulaikė ašarų ir pranešė, kad toliau nežais. H. Rune komandos nariai tuo metu buvo šoke ir patys sunkiai tramdė ašaras.

REKLAMA
REKLAMA

„Girdėjau pokštelėjimą šalia Achilo sausgyslės“, – fizioterapeutui sakė H. Rune.

Jei pasitvirtins blogiausias scenarijus ir bus nustatytas Achilo sausgyslės plyšimas, tada danas veikiausiai nežais visus metus.

„Nenoriu ilgai kalbėti. Tiesiog noriu pareikšti užuojautą Holgeriui“, – po pusfinalio nekalbus buvo U. Humbertas.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Stokholme prizų fondą sudaro 706,85 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų