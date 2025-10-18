Už Lietuvos šokių ant ledo poros atsidūręs Cizeronas pripažino padaręs brangiai kainavusią klaidą

Puikiai startavo geriausia Lietuvos šokių ant ledo pora – Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed. Mūsiškiai už ritminę programą pelnė 80,98 balo ir užėmė 2-ą vietą.
„Kai iškovojome olimpinį kelialapį, pajautėme palengvėjimą“, – po puikaus starto „Golden Skate“ kalbėjo S. Ambrulevičius.
Partneriui pritarė A. Reed: „Sunkiai dirbome visą vasarą. Gera matyti, kad tas darbas duoda vaisių. Dar niekada nebuvome taip gerai pasirengę šiai sezono stadijai. Olimpinė atranka buvo svarbiausias barjeras, mes jį peržengėme ir dabar galime mėgautis likusia sezono dalimi. Viršyti 80 balų ribą ir sulaukti tokio sirgalių palaikymo čia buvo nuostabu“.
Allison REED / Saulius AMBRULEVICIUS 🇱🇹 80.98
Saulius: “Getting that Olympic spot and the qualification done felt like a huge relief.”
Allison: "We really put in the work — we were grinding all summer, and it's great to see that hard work pay off. We feel we are as prepared as… pic.twitter.com/AmCOA7SObz— Golden Skate (@goldenskate) October 18, 2025
Varžybų lyderiais tapo šių metų pasaulio ir Europos čempionatų bronzos medalininkai britai Lilah Fear ir Lewisas Gibsonas (84,38). Trečioje vietoje įsitaisė Prancūzijos atstovai – kanadietė Laurence Fournier Beaudry ir prancūzas Guillaume Cizeronas (78). G. Cizeronas anksčiau čiuoždavo su Gabriella Papadakis – jie tapo olimpiniais čempionais, penkiskart pasaulio ir penkiskart Europos čempionais.
G. Cizeronas pripažino, kad padarė vieną klaidą, kuri duetui kainavo nemažai taškų.
„Sunku tai paaiškinti, todėl pasakysiu paprastai – susimoviau“, – pabrėžė prancūzas.
Laurence FOURNIER BEAUDRY / Guillaume CIZERON 🇫🇷 78.00
Guillaume: "We had a good moment on the ice, this is our first international competition. I think it was not far from perfect except that I put down my knee in the choreo step, the last element. In ice dance nowadays, this… pic.twitter.com/MDOsvqqRjY— Golden Skate (@goldenskate) October 18, 2025
Dar didesne staigmena tapo italų dueto – Charlene Guignard ir Marco Fabbri – rezultatas. Dabartiniai Europos čempionai užėmė vos 5-ą vietą (77,25). Toli nuo sau įprasto rezultato buvę čiuožėjai su žurnalistais nepanoro bendrauti.
There won’t be a mixed zone quote by Charlene GUIGNARD and Marco FABBRI 🇮🇹 (77.25) today.— Golden Skate (@goldenskate) October 18, 2025
These scores surely wasn’t what they expected, we are sending them lots of love and strength for their Free Dance!
Sekmadienį šokių ant ledo poros atliks laisvąją programą. Tada ir paaiškės galutinė varžybų rikiuotė.
