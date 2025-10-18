Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Už Lietuvos šokių ant ledo poros atsidūręs Cizeronas pripažino padaręs brangiai kainavusią klaidą

2025-10-18 18:32 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 18:32

Anžė mieste (Prancūzija) prasidėjo elitinės „Grand Prix“ serijos dailiojo čiuožimo varžybos.

Laurence Fournier Beaudry ir Guillaume Cizeronas | Scanpix nuotr.

Anžė mieste (Prancūzija) prasidėjo elitinės „Grand Prix“ serijos dailiojo čiuožimo varžybos.

0

Puikiai startavo geriausia Lietuvos šokių ant ledo pora – Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed. Mūsiškiai už ritminę programą pelnė 80,98 balo ir užėmė 2-ą vietą.

„Kai iškovojome olimpinį kelialapį, pajautėme palengvėjimą“, – po puikaus starto „Golden Skate“ kalbėjo S. Ambrulevičius.

Partneriui pritarė A. Reed: „Sunkiai dirbome visą vasarą. Gera matyti, kad tas darbas duoda vaisių. Dar niekada nebuvome taip gerai pasirengę šiai sezono stadijai. Olimpinė atranka buvo svarbiausias barjeras, mes jį peržengėme ir dabar galime mėgautis likusia sezono dalimi. Viršyti 80 balų ribą ir sulaukti tokio sirgalių palaikymo čia buvo nuostabu“.

Varžybų lyderiais tapo šių metų pasaulio ir Europos čempionatų bronzos medalininkai britai Lilah Fear ir Lewisas Gibsonas (84,38). Trečioje vietoje įsitaisė Prancūzijos atstovai – kanadietė Laurence Fournier Beaudry ir prancūzas Guillaume Cizeronas (78). G. Cizeronas anksčiau čiuoždavo su Gabriella Papadakis – jie tapo olimpiniais čempionais, penkiskart pasaulio ir penkiskart Europos čempionais.

G. Cizeronas pripažino, kad padarė vieną klaidą, kuri duetui kainavo nemažai taškų.

„Sunku tai paaiškinti, todėl pasakysiu paprastai – susimoviau“, – pabrėžė prancūzas.

Dar didesne staigmena tapo italų dueto – Charlene Guignard ir Marco Fabbri – rezultatas. Dabartiniai Europos čempionai užėmė vos 5-ą vietą (77,25). Toli nuo sau įprasto rezultato buvę čiuožėjai su žurnalistais nepanoro bendrauti.

Sekmadienį šokių ant ledo poros atliks laisvąją programą. Tada ir paaiškės galutinė varžybų rikiuotė.

TOLIAU SKAITYKITE
