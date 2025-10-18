Geriausiai šiame sezone čiuožę Ambrulevičius ir Reed ritminėje programoje pranoko šio sporto legendą

Puikiai startavo geriausia Lietuvos šokių ant ledo pora – Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed. Mūsiškiai už ritminę programą pelnė 80,98 balo ir užėmė 2-ą vietą.
Olimpiadai besiruošiantys S. Ambrulevičius ir A. Reed pasiekė ne tik geriausią sezono rezultatą, bet ir vieną geriausų per visą karjerą. Iki ritminės programos rekordo Lietuvos porai trūko vos 0,21 balo.
Ritminės programos rezultatai:
Varžybų lyderiais tapo šių metų pasaulio ir Europos čempionatų bronzos medalininkai britai Lilah Fear ir Lewisas Gibsonas (84,38). Trečioje vietoje įsitaisė Prancūzijos atstovai – kanadietė Laurence Fournier Beaudry ir prancūzas Guillaume Cizeronas (78). G. Cizeronas anksčiau čiuoždavo su Gabriella Papadakis – jie tapo olimpiniais čempionais, penkiskart pasaulio ir penkiskart Europos čempionais.
Sekmadienį šokių ant ledo poros atliks laisvąją programą. Tada ir paaiškės galutinė varžybų rikiuotė.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!