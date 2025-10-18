Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitas sportas

Geriausiai šiame sezone čiuožę Ambrulevičius ir Reed ritminėje programoje pranoko šio sporto legendą

2025-10-18 16:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 16:42

Anžė mieste (Prancūzija) prasidėjo elitinės „Grand Prix“ serijos dailiojo čiuožimo varžybos.

Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed | Scanpix nuotr.

Anžė mieste (Prancūzija) prasidėjo elitinės „Grand Prix“ serijos dailiojo čiuožimo varžybos.

0

Puikiai startavo geriausia Lietuvos šokių ant ledo pora – Saulius Ambrulevičius ir Allison Reed. Mūsiškiai už ritminę programą pelnė 80,98 balo ir užėmė 2-ą vietą.

Olimpiadai besiruošiantys S. Ambrulevičius ir A. Reed pasiekė ne tik geriausią sezono rezultatą, bet ir vieną geriausų per visą karjerą. Iki ritminės programos rekordo Lietuvos porai trūko vos 0,21 balo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ritminės programos rezultatai:

Varžybų lyderiais tapo šių metų pasaulio ir Europos čempionatų bronzos medalininkai britai Lilah Fear ir Lewisas Gibsonas (84,38). Trečioje vietoje įsitaisė Prancūzijos atstovai – kanadietė Laurence Fournier Beaudry ir prancūzas Guillaume Cizeronas (78). G. Cizeronas anksčiau čiuoždavo su Gabriella Papadakis – jie tapo olimpiniais čempionais, penkiskart pasaulio ir penkiskart Europos čempionais.

Sekmadienį šokių ant ledo poros atliks laisvąją programą. Tada ir paaiškės galutinė varžybų rikiuotė.

