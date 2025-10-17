Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos šauliai pelnė prizines vietas tarptautinėse varžybose Latvijoje

2025-10-17 12:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 12:06

Spalio 11–12 dienomis Aizputėje (Latvija) surengtos kasmetinės tarptautinės šaudymo sporto varžybos, į kurias susirinko sportininkai iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Lietuvos šauliai pademonstravo stabilų pasirengimą ir iškovojo ne vieną prizinę vietą įvairiose rungtyse.

Lietuvos šaudymo sporto sąjungos nuotr. | „Facebook“ nuotr.

0

Pneumatinio šautuvo rungtyje (PŠ-40) tarp vyrų Džiugas Morkūnas užėmė antrąją vietą, surinkęs 415,3 taško kvalifikacijoje ir 245,1 taško finale. Tarp moterų šioje rungtyje Rusnė Bagamolovaitė taip pat iškovojo sidabrą (kvalifikacija 412,5; finalas 245,4), o Ieva Petrauskaitė jaunimo įskaitoje užėmė trečiąją vietą, surinkusi 405 taškus kvalifikacijoje ir 175,9 taško finale.

Mažo kalibro pistoleto rungtyje (MP-30) Kajus Samukas iškovojo trečiąją vietą, surinkęs 275 taškus. Tuo metu mažo kalibro šautuvo 3x10 rungtyje (MŠ 3x10) vaikinų jaunimo įskaitoje trečiąją vietą pelnė Kajus Lukošius (270 taškų), o moterų grupėje nepralenkiama buvo Goda Atkucevičiūtė, užėmusi pirmąją vietą su 277 taškais.

Pneumatinio pistoleto rungtyje (PP-40) K. Samukas dar kartą pateko tarp prizininkų – jis užėmė trečiąją vietą, surinkęs 356 taškus kvalifikacijoje ir 200,1 taško finale.

