TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos šauliai baigė pasirodymą pasaulio čempionate, Glasnovičius pakartojo rekordą

2025-10-17 12:02 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 12:02

Atėnuose (Graikija) vykstančiame pasaulio stendinio šaudymo čempionate savo pasirodymus užbaigė Lietuvos šauliai.

Atėnuose (Graikija) vykstančiame pasaulio stendinio šaudymo čempionate savo pasirodymus užbaigė Lietuvos šauliai.

0

Apvaliojoje aikštelėje Ronaldas Račinskas (116 taškų) buvo 68-as, Tomas Vaitekūnas (116) – 69-as, o Jonas Iržikevičius – 113-as (103) tarp 116 dalyvių. Norint patekti į finalą, reikėjo numušti bent 122 iš 125 taikinių.

R. Račinskas išsiskyrė 2 idealiomis serijomis (25/25 numuštų taikinių) iš 5 galimų. Vieną idealią seriją „sušaudė“ ir J. Iržikevičius.

Komandinėje įskaitoje lietuviai (335 tšk.) užėmė 25-ą vietą tarp 27 ekipų.

Tranšėjinėje aikštelėje Aleksejus Zareckij buvo 98-as (110) tarp 133 dalyvių ir liko per 12 tšk. nuo finalo. Kvalifikacijoje pasaulio rekordą pakartojo kroatas Antonas Glasnovičius, numušęs visus 125 takinius.

