Lietuvos šauliai baigė pasirodymą pasaulio čempionate, Glasnovičius pakartojo rekordą

Apvaliojoje aikštelėje Ronaldas Račinskas (116 taškų) buvo 68-as, Tomas Vaitekūnas (116) – 69-as, o Jonas Iržikevičius – 113-as (103) tarp 116 dalyvių. Norint patekti į finalą, reikėjo numušti bent 122 iš 125 taikinių.
R. Račinskas išsiskyrė 2 idealiomis serijomis (25/25 numuštų taikinių) iš 5 galimų. Vieną idealią seriją „sušaudė“ ir J. Iržikevičius.
Komandinėje įskaitoje lietuviai (335 tšk.) užėmė 25-ą vietą tarp 27 ekipų.
Tranšėjinėje aikštelėje Aleksejus Zareckij buvo 98-as (110) tarp 133 dalyvių ir liko per 12 tšk. nuo finalo. Kvalifikacijoje pasaulio rekordą pakartojo kroatas Antonas Glasnovičius, numušęs visus 125 takinius.
