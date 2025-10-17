Kalendorius
Darius Labanauskas pralaimėjo pirmajame „German Darts Championship“ rate

2025-10-17 15:46 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 15:46

Vokietijoje penktadienį prasidėjo PDC Europos smiginio turo turnyras – „German Darts Championship“.

Darius Labanauskas ir Nielsas Zonneveldas | „Stop“ kadras

Vokietijoje penktadienį prasidėjo PDC Europos smiginio turo turnyras – „German Darts Championship“.

0

Pirmajame rate lietuvis Darius Labanauskas (PDC-94) 2:6 nusileido olandui Nielsui Zonneveldui (PDC-42). Lietuvis mačą pradėjo nuo 3 pralaimėtų legų (0:3). Vėliau D. Labanauskas kiek priartėjo (2:3), bet tada pralaimėjo dar 3 legus paeiliui.

D. Labanauskas trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko po 86,92 taško, o varžovas – po 94,13 tšk. Lietuvis turėjo vos 4 progas vienu metimu į dvigubą sektorių laimėti legus, o olandas – 14.

D. Labanauskas į turnyrą pateko po to, kai įveikė Šiaurės Europos ir Baltijos šalių žaidėjams skirtą atranką. Lietuvis už dalyvavimą pagrindiniame etape gavo 1250 svarų sterlingų (beveik 1437 eurus).

Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 175 tūkst. svarų sterlingų (201,16 tūkst. eurų).

