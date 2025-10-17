Darius Labanauskas pralaimėjo pirmajame „German Darts Championship“ rate

Pirmajame rate lietuvis Darius Labanauskas (PDC-94) 2:6 nusileido olandui Nielsui Zonneveldui (PDC-42). Lietuvis mačą pradėjo nuo 3 pralaimėtų legų (0:3). Vėliau D. Labanauskas kiek priartėjo (2:3), bet tada pralaimėjo dar 3 legus paeiliui.
Niels Zonneveld sets up an all-Dutch encounter against Gian van Veen in Round Two, following a convincing 6-2 victory over Darius Labanauskas!
D. Labanauskas trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko po 86,92 taško, o varžovas – po 94,13 tšk. Lietuvis turėjo vos 4 progas vienu metimu į dvigubą sektorių laimėti legus, o olandas – 14.
D. Labanauskas į turnyrą pateko po to, kai įveikė Šiaurės Europos ir Baltijos šalių žaidėjams skirtą atranką. Lietuvis už dalyvavimą pagrindiniame etape gavo 1250 svarų sterlingų (beveik 1437 eurus).
Bendrą turnyro prizų fondą sudaro 175 tūkst. svarų sterlingų (201,16 tūkst. eurų).
