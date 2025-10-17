Į Klaipėdą sugrįžta baisiausios metų lenktynės

Dalyviai kviečiami burti 2–4 žmonių komandas ir leistis į smagią kelionę po Klaipėdos miestą ir jo apylinkes. Tiesa, pėstiesiems bus šiek tiek lengviau.
Visos užduotys ir maršrutas bus pateiktas ROADGAMES interaktyvioje programėlėje – ji taps kiekvienos komandos gidu, nurodys aplankytinas vietas ir smagias užduotis: atpažinti, kuri nuotrauka tinka lokacijai, rasti teisingą atsakymą, rinkti deimantus, ieškoti karštojo taško ir kitas, už kurias bus skaičiuojami taškai. Komandos tikslas – surinkti kuo daugiau taškų.
Šių metų naujovė – nemokamos pėsčiųjų lenktynės. Jos vyks tik miesto teritorijoje, o startas ir apdovanojimų ceremonija – Klaipėdos prekybos ir pramogų centre „Akropolis“.
Norintieji daugiau veiksmo galės dalyvauti tradicinėse automobilių lenktynėse, kuriose svarbiausia – ne greitis, o išradingumas ir komandinė dvasia! Nereikia turėti nei lenktyninio automobilio, nei specialaus pasiruošimo – pakanka gero nusiteikimo ir noro praleisti dieną kitaip. Automobilių greitis bus fiksuojamas, o jį viršijus ar nesilaikant kelių eismo taisyklių, skiriami baudos taškai ar net diskvalifikuojama iš varžybų.
Svarbus, bet nebūtinas akcentas – heloviniški kostiumai ir atitinkamai papuošti automobiliai. Įdomiausiai pasipuošusi komanda bus apdovanota prizais, tačiau dalyvauti galima ir kasdieniškai apsirengus. Svarbu – patogi avalynė, nes teks nemažai aktyviai pajudėti.
„Šios lenktynės – puiki galimybė šeštadienį praleisti nestandartiškai, geriau pažinti miestą, pajudėti ir, svarbiausia, smagiai praleisti laiką. Labai svarbu, kad visi dalyviai saugiai judėtų mieste, laikytųsi Kelių eismo taisyklių. „Ladies Go Halloween Race“ visuomet buvo kupinos emocijų, o šiemet jos ypatingos – tai jau ketvirtą kartą vykstančios, bet paskutinės tokio formato lenktynės. Kitais metais „Ladies Go“ laukia nemažai pokyčių“, – sako renginio organizatorė, „Ladies Go“ vairuojančių moterų judėjimo įkūrėja Raimonda Jagminaitė.
Šiame etape baigsis ir šių metų akcija NEPYK, skirta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio jubiliejui. Ji buvo organizuojama kartu su Druskininkų savivaldybe ir skatino toleranciją keliuose. Ant visų automobilių galo lenktynių metu buvo klijuojami lipdukai su akcijos frazėmis: „NEPYK – šypsena tau tinka labiau“, „NEPYK – aš kosmose“, „NEPYK – kenkia tavo grožiui“ bei kt.
Daugiau informacijos apie renginį ir registracija www.ladiesgo.lt
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!