Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Rasa Leleivytė Italijoje pelnė pasaulio reitingo taškus „Veneto Women“ lenktynėse

2025-10-16 10:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 10:18

Italijoje trečiadienį vyko „Veneto Women“ moterų plento dviračių lenktynės, kuriose dalyvavo ir vienintelė lietuvė – Rasa Leleivytė.

Rasa Leleivytė | Vytauto Dranginio/LTOK nuotr.

Italijoje trečiadienį vyko „Veneto Women“ moterų plento dviračių lenktynės, kuriose dalyvavo ir vienintelė lietuvė – Rasa Leleivytė.

REKLAMA
0

Lietuvė šiose lenktynėse buvo „Aromitalia 3T Vaiano“ komandos lyderė. R. Leleivytė finišavo 20-a ir pelnė 3 UCI pasaulio reitingo taškus. Kitos komandos narės į taškų „zoną“ nepateko.

R. Leleivytė 5 min. 24 sek. pralaimėjo pergalę šventusiai italei Silviai Persico („UAE Team ADQ“), kuri 115,9 km nuvažiavo per 2 val. 48 min. 16 sek. 29 sek. atsiliko šveicarė Marlen Reusser („Movistar“) bei italė Eleonora Camilla Gasparrini („UAE Team ADQ“).

TAIP PAT SKAITYKITE:

Lenktynių finišą pasiekė 52 dviratininkės.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų