Rasa Leleivytė Italijoje pelnė pasaulio reitingo taškus „Veneto Women“ lenktynėse

Lietuvė šiose lenktynėse buvo „Aromitalia 3T Vaiano“ komandos lyderė. R. Leleivytė finišavo 20-a ir pelnė 3 UCI pasaulio reitingo taškus. Kitos komandos narės į taškų „zoną“ nepateko.
R. Leleivytė 5 min. 24 sek. pralaimėjo pergalę šventusiai italei Silviai Persico („UAE Team ADQ“), kuri 115,9 km nuvažiavo per 2 val. 48 min. 16 sek. 29 sek. atsiliko šveicarė Marlen Reusser („Movistar“) bei italė Eleonora Camilla Gasparrini („UAE Team ADQ“).
Mais uma vitória pra @UAETeamADQ hoje.@silvia_persico 🇮🇹 venceu escapada a primeira edição da #VenetoWomen.#pcfemmes— O País Do Ciclismo (@opaisdociclismo) October 15, 2025
pic.twitter.com/iCa4ZgGIz3
Lenktynių finišą pasiekė 52 dviratininkės.
