Lietuvos dviratininkai Šveicarijoje užbaigė pasaulio kalnų dviračių taurės sezoną

Vyrų greitojo nusileidimo rungtyje Albertas Turba pirmąjį kvalifikacijos etapą baigė 75-as (3:28.955 min.) tarp 85 dalyvių. 20 geriausių dviratininkų pateko į finalą, o likę atletai antrajame kvalifikacijos etape kovojo dėl paskutinių 10 bilietų į finalą. Ten A. Turba užėmė 58-ą vietą (3:27.180) ir baigė pasirodymą.
Jaunimo kategorijoje Maksimilijonas Saudargas kvalifikaciją baigė 45-as (3:18.400) tarp 55 sportininkų. Iki 20-os vietos ir patekimo į finalą lietuviui trūko kiek mažiau nei 16 sek.
Paskutiniai du šio sezono pasaulio taurės etapai vyko už Atlanto – JAV ir Kanadoje. Ten Lietuvos atstovų nebuvo.
