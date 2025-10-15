Kalendorius
Spalio 15 d., trečiadienis
Vilnius +8°C
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Lietuvos dviratininkai Šveicarijoje užbaigė pasaulio kalnų dviračių taurės sezoną

2025-10-15 11:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-15 11:25

Pasaulio kalnų dviračių taurės etape Šveicarijoje jėgas išbandė ir du Lietuvos sportininkai.

LDSF nuotr. | Organizatorių nuotr.

Pasaulio kalnų dviračių taurės etape Šveicarijoje jėgas išbandė ir du Lietuvos sportininkai.

0

Vyrų greitojo nusileidimo rungtyje Albertas Turba pirmąjį kvalifikacijos etapą baigė 75-as (3:28.955 min.) tarp 85 dalyvių. 20 geriausių dviratininkų pateko į finalą, o likę atletai antrajame kvalifikacijos etape kovojo dėl paskutinių 10 bilietų į finalą. Ten A. Turba užėmė 58-ą vietą (3:27.180) ir baigė pasirodymą.

Jaunimo kategorijoje Maksimilijonas Saudargas kvalifikaciją baigė 45-as (3:18.400) tarp 55 sportininkų. Iki 20-os vietos ir patekimo į finalą lietuviui trūko kiek mažiau nei 16 sek.

Paskutiniai du šio sezono pasaulio taurės etapai vyko už Atlanto – JAV ir Kanadoje. Ten Lietuvos atstovų nebuvo.

