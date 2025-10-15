Kalendorius
Kitas sportas

Karolis Stonkus iškovojo pergalę sunkiosios atletikos varžybose Slovakijoje

2025-10-15 12:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-15 12:58

Slovakijoje vyko Milošo Zelinkos atminimui skirtos sunkiosios atletikos varžybos, kuriose puikiai pasirodė Karolis Stonkus.

LSAF nuotr. | „Facebook“ nuotr.

Lietuvis dvikovėje surinko 350 kg ir tapo absoliučiu varžybų nugalėtoju. K. Stonkus išrovė 150 kg, o stūmimo rungtyje pridėjo dar 200 kg.

K. Stonkus pagal Sinklerio sistemą surinko 362,88 tšk. Pagal šią sistemą arčiausiai lietuvio buvo kroatas Gabrijelis Horvatas (340,347).

Varžybose taip pat dalyvavo sportininkai iš Čekijos, Lenkijos, Rumunijos, Vengrijos bei Slovakijos.

