Karolis Stonkus iškovojo pergalę sunkiosios atletikos varžybose Slovakijoje

Lietuvis dvikovėje surinko 350 kg ir tapo absoliučiu varžybų nugalėtoju. K. Stonkus išrovė 150 kg, o stūmimo rungtyje pridėjo dar 200 kg.
K. Stonkus pagal Sinklerio sistemą surinko 362,88 tšk. Pagal šią sistemą arčiausiai lietuvio buvo kroatas Gabrijelis Horvatas (340,347).
Varžybose taip pat dalyvavo sportininkai iš Čekijos, Lenkijos, Rumunijos, Vengrijos bei Slovakijos.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!