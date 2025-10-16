Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Darius Labanauskas nusileido pasaulio smiginio elito žaidėjui „Players Championship“ turnyre

2025-10-16 12:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 12:55

Vigane (Anglija) antradienį ir trečiadienį sužaisti dar du PDC „Players Championship“ smiginio turo turnyrai, prastai susiklostę Dariui Labanauskui (PDC-94).

Stephenas Buntingas ir Darius Labanauskas | „Stop“ kadras

Vigane (Anglija) antradienį ir trečiadienį sužaisti dar du PDC „Players Championship“ smiginio turo turnyrai, prastai susiklostę Dariui Labanauskui (PDC-94).

REKLAMA
0

31-ajame turnyre lietuvio nepagailėjo burtai ir jis pirmajame rate 2:6 nusileido anglui Stephenui Buntingui (PDC-4). Tai buvo 4-a anglo pergalė prieš lietuvį per 7 tarpusavio dvikovas. S. Buntingas trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko net po 104,89 taško, o lietuvis – po 87,57 tšk.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Praėjusiame pasaulio čempionate S. Buntingas nukeliavo iki pat pusfinalio.

Be pergalių D. Labanauskas liko ir 32-ajame turnyre, kur 4:6 pralaimėjo kitam anglui Bradley Brooksui (PDC-72). Lietuvio neišgelbėjo net ir tai, kad jis žaidė rezultatyviau už varžovą (88,60 prieš 85,77 tšk. vidurkį).

Dar du „Players Championship“ turo turnyrai spalio 29-30 d. vyks Vigane. Lapkričio 21-23 d. bus surengtas finalinis sezono turnyras.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų