Darius Labanauskas nusileido pasaulio smiginio elito žaidėjui „Players Championship“ turnyre

31-ajame turnyre lietuvio nepagailėjo burtai ir jis pirmajame rate 2:6 nusileido anglui Stephenui Buntingui (PDC-4). Tai buvo 4-a anglo pergalė prieš lietuvį per 7 tarpusavio dvikovas. S. Buntingas trimis strėlytėmis vidutiniškai rinko net po 104,89 taško, o lietuvis – po 87,57 tšk.
Praėjusiame pasaulio čempionate S. Buntingas nukeliavo iki pat pusfinalio.
Be pergalių D. Labanauskas liko ir 32-ajame turnyre, kur 4:6 pralaimėjo kitam anglui Bradley Brooksui (PDC-72). Lietuvio neišgelbėjo net ir tai, kad jis žaidė rezultatyviau už varžovą (88,60 prieš 85,77 tšk. vidurkį).
Dar du „Players Championship“ turo turnyrai spalio 29-30 d. vyks Vigane. Lapkričio 21-23 d. bus surengtas finalinis sezono turnyras.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!