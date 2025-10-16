Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Valencia“ atsisveikino su buvusiu „Lietkabelio“ gynėju

2025-10-16 12:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-16 12:40

Valensijos „Valencia“ komanda paskelbė, kad jos gretas palieka gynėjas.

I.Iroegbu paliko Valensijos ekipą (Scanpix nuotr.)

Valensijos „Valencia“ komanda paskelbė, kad jos gretas palieka gynėjas.

0

30 metų 188 cm ūgio Ike‘as Iroegbu buvo pasirašęs trumpalaikę sutartį, kuri buvo nutraukta dar nesibaigus numatytam terminui, nes į rikiuotę grįžo keli traumuoti žaidėjai.

Nigerietis Eurolygoje sužaidė du mačus – per 12 minučių įmesdavo 5,5 taško ir rinkdavo 2,5 naudingumo balo.

I.Iroegbu 2019 m. gynė Panevėžio „Lietkabelio“ garbę.

