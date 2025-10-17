„Warner Bros. Discovery“ įgijo teises rodyti paralimpinių žaidynių svarbiausias akimirkas

Milano Kortinos 2026 m. paralimpinės žiemos žaidynes galės stebėti milijonai sporto gerbėjų iš 49 Europos šalių. Aukštos kokybės apžvalgos net 20 kalbų bus transliuojamos „Eurosport“ kanalu, o turinys Lietuvoje bus pasiekiamas per „HBO Max“ platformą.
Žaidynės prasidės kovo 6 d. Veronos arenoje ir suburs daugiau nei 600 sportininkų, kurie varžysis dėl 79 medalių šešiose paralimpinų žaidynių sporto šakose: kalnų slidinėjime, biatlone, slidinėjimo kroso rungtyse, ledo ritulyje, snieglenčių sporte ir neįgaliųjų vežimėlių kerlinge. Uždarymo ceremonija vyks kovo 15 d.
„Galimybė transliuoti Milano Kortinos 2026 m. paralimpinių žaidynių apžvalgas mūsų kanaluose ir platformose visoje Europoje puikiai atspindi mūsų vertybes – siekį užtikrinti įtrauktį ir šalinti kliūtis dalyvauti sporte“, – sako WBD „Sports Europe“ sporto teisių įsigijimo vyresnysis viceprezidentas Trojanas Paillotas.
„Be to, galimybė žiūrovams visame žemyne matyti svarbiausias akimirkas suteiks šimtams išskirtinių ir įkvepiančių paralimpiečių plačiausią įmanomą platformą pristatyti savo gebėjimus. Žvelgiant iš transliacijų perspektyvos, paralimpinės žaidynės – puiki proga tęsti olimpinę istoriją ir po Milano Kortinos 2026 žiemos žaidynių, kurios vyks mėnesiu anksčiau, bei dar labiau sustiprinti mūsų unikalų žiemos sporto turinį“, – priduria T. Paillotas.
Paralimpinės žaidynės bus transliuojamos po Milano Kortinos 2026 m. olimpinių žiemos žaidynių, vyksiančių vasario 6–22 d. Tai bus trečios iš eilės žiemos olimpinės žaidynės, kurias rodys šis transliuotojas.
Milano Kortina 2026 bus pirmosios žaidynės pagal naują „Warner Bros. Discovery“ teisių ciklą, paskelbtą 2023 m. bendradarbiaujant su EBU ir Tarptautiniu olimpiniu komitetu (TOK). Šis ciklas apima dar ketverias žaidynes: Los Andželo 2028, Prancūzijos Alpių 2030 ir Brisbeno 2032 m. Tai dar labiau sustiprina WBD reputaciją kaip „Olimpinių žaidynių namų Europoje“, jau nuo Pjongčango 2018 m. tiesiogiai transliavus kiekvienas olimpines ir žiemos olimpines žaidynes.
Milano Kortinos paralimpinių žaidynių transliacijas bus galima išvysti nuo kovo 6 d. „HBO Max“ transliacijų platformoje ir per išskirtinį partnerį „Go3“, „Eurosport“ kanalu bei „discovery+“ platformoje, prieinamoje per „Telia Play“.
