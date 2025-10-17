Lietuvos rankinio rinktinės kapitonė: „Serbių prognozės mus motyvavo“

Pirmose turnyro rungtynėse Lietuvos rankininkės išvykoje labai rezultatyviose rungtynėse pralaimėjo Serbijos rinktinei 33:42 (17:24).
Pasak Lietuvos rinktinę treniruojančio portugalo Herlanderio Silvos, dvikovoje su nuolatinėmis Europos čempionatų dalyvėmis, lietuves slėgė spaudimas ir gausiai į Belgrado „Voždovac“ areną susirinkę triukšmingi serbių sirgaliai.
„Rungtynės Belgrade mums tikrai buvo sunkios. Mūsiškes slėgė lengvas stresas, nes joms tikrai buvo sunku žaisti tokioje istorinėje salėje prieš puikias žaidėjas“, – teigė H. Silva.
Treneriui antrino ir Lietuvos rinktinės kapitonė Aušra Arciševskaja, teigusi, jos lietuves įkvėpė prieš rungtynes Belgrade šeimininkių paskleistos prognozės, kad Lietuvos rinktinė bus sutriuškinta net 20 įvarčių skirtumu.
„Pradžioje mes irgi galvojom, kad bus labai labai sunku, bet paskutinę dieną pasakėm sau, jog yra tik sunku. Manau, kad varžovės mus per daug nuvertino, pasakydamos, jog Ukraina yra daug stipresnė komanda ir kad joms nereikia ruoštis prieš mus. Tai sukėlė mums didžiulį pyktį dėl tokių žodžių ir tai kažkiek motyvavo atrodyti geriau“, – sakė A. Arciševskaja.
Rungtynės prasidėjo lygiai ir įpusėjus pirmam kėliniui rezultatas buvo lygus 8:8. Tačiau vėliau šeimininkės laimėjo atkarpą 8:1 ir susikrautą pranašumą išlaikė iki finalinės sirenos.
„Rungtynes akivaizdžiai galime padalinti į dvi dalis. Pirmą kėlinį pradėjome labai gerai, bet kai tik įgydavom kiekybinį pranašumą nebesugebėdavome pelnyti įvarčių. Tai buvo labai didelė problema, dėl kurios po pirmo kėlinio atsilikome septyniais įvarčiais. Antrą kėlinį su serbėmis kovojome lygiai, tačiau keletas mažų klaidelių nebeleido mums priartėti, – komentavo H. Silva. – Kaip treneris, aš nesu patenkintas rezultatu, nes po pralaimėjimo negali džiaugtis. Bet pamatėme nemažai pozityvių dalykų, kuriuos išsinešame iš šių rungtynių ir panaudosime siekiant geresnio pasirodymo ateityje.“
Rinktinės kapitonė didžiausia problema įvardijo gynybą. Serbės realizavo net 84 proc. savo metimų, tuo tarpu lietuvių taiklumas buvo 61 proc.
„Per daug palikom vietos serbėms žaisti viena prieš vieną ir nepadėjome vartininkėms. Bet antrame kėlinyje davėm šiokį tokį atsaką, tik gaila, jog to neužteko. Taisysim klaidas, kad kitose rungtynėse tai nepasikartotų, – sakė 9 įvarčius pelniusi ir rezultatyviausia žaidėja Lietuvos rinktinėje tapusi A. Arciševskaja. – Šias rungtynes tikrai galėjom sužaisti daug geriau, bet neišpildėm kai kurių trenerio planų. Gynyboje nesustabdėme varžovių, todėl manau, kad pataisius kai kurias mažas detales, kitų metų balandį galime atsirevanšuoti serbėms savo aikštelėje.“
Kitas Europos čempionato atrankos rungtynės Lietuvos rankininkės žais sekmadienį 16 val. Šiaulių arenoje, kur priims Švedijos rinktinę.
Grupės favoritėmis laikomos Švedijos rankininkės pirmose rungtynėse namuose 33:25 (16:11) nugalėjo Ukrainos rinktinę.
2026 m. Europos moterų rankinio čempionatas vyks kitų metų gruodį Lenkijoje, Čekijoje, Slovakijoje, Rumunijoje ir Turkijoje. Garantuotas vietas Europos čempionate turi visos turnyro šeimininkės bei praėjusio Europos čempionato prizininkės – Norvegijos, Danijos ir Vengrijos rinktinės.
