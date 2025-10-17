Beržanskis su Pakšiu nesugebėjo pratęsti pergalių serijos badmintono turnyre Prahoje

Vyrų dvejetų kvalifikacijoje Danielius Beržanskis su Domu Pakšiu iškovojo 2 pergales ir prasimušė į pagrindinį etapą. Ten mūsiškiai 11:21, 17:21 neatsilaikė prieš japonus – Yuto Nodą ir Shunyą Otą.
Vienetų varžybos lietuviams buvo labai nesėkmingos: D. Pakšys (BWF-623), D. Beržanskis (BWF-829) ir Adamas Narbutas-Jorgensenas (BWF-1233) iškrito pirmajame kvalifikacijos rate.
BWF „International Challenge“ serijos badmintono turnyro Prahoje prizų fondą sudaro 17,5 tūkst. JAV dolerių.
D. Pakšys, D. Beržanskis ir A. Narbutas-Jorgensenas šiuo metu yra 3 aukščiausiai reitinguoti lietuviai pasaulio vyrų badmintono reitinge.
