Kalendorius
Spalio 17 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Kitas sportas

Beržanskis su Pakšiu nesugebėjo pratęsti pergalių serijos badmintono turnyre Prahoje

2025-10-17 14:38 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 14:38

Prahoje (Čekija) tęsiasi BWF „International Challenge“ serijos badmintono turnyras – „YONEX Czech Open 2025“.

Domas Pakšys l Mindaugo Dulinsko nuotr.

Prahoje (Čekija) tęsiasi BWF „International Challenge“ serijos badmintono turnyras – „YONEX Czech Open 2025“.

REKLAMA
0

Vyrų dvejetų kvalifikacijoje Danielius Beržanskis su Domu Pakšiu iškovojo 2 pergales ir prasimušė į pagrindinį etapą. Ten mūsiškiai 11:21, 17:21 neatsilaikė prieš japonus – Yuto Nodą ir Shunyą Otą.

Vienetų varžybos lietuviams buvo labai nesėkmingos: D. Pakšys (BWF-623), D. Beržanskis (BWF-829) ir Adamas Narbutas-Jorgensenas (BWF-1233) iškrito pirmajame kvalifikacijos rate.

BWF „International Challenge“ serijos badmintono turnyro Prahoje prizų fondą sudaro 17,5 tūkst. JAV dolerių.

D. Pakšys, D. Beržanskis ir A. Narbutas-Jorgensenas šiuo metu yra 3 aukščiausiai reitinguoti lietuviai pasaulio vyrų badmintono reitinge.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų