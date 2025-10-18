„Bayer“ dramatiškose „Bundesliga“ rungtynėse įveikė „Mainz“

Alejandro Grimaldo rungtynių pradžioje realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Bayer“ į priekį 1:0. Christianas Michelis Kofane tiksliai nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir padvigubino pranašumą 2:0.
Jae-Sung Lee sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir sušvelnino rezultatą 1:2. A. Grimaldo pirmojo kėlinio pabaigoje antrą kartą šiame susitikime pasiuntė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo 3:1.
Nadiemas Amiri sėkmingai pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos 2:3. Martinas Terrieras ir Armindo Siebas rungtynių pabaigoje taip pat pridėjo po savo įvartį, o „Bayer“ iškovojo pergalę rezultatu 4:3.
„Bayer“ po 7 sužaistų rungtynių turi surinkęs 14 taškų ir rikiuojasi penktoje „Bundesliga“ turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Mainz“ su 4 taškais žengia šešioliktas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!