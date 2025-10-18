Kalendorius
Spalio 18 d., šeštadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

„Bayer“ dramatiškose „Bundesliga“ rungtynėse įveikė „Mainz“

2025-10-18 18:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-18 18:33

Lėverkuzeno „Bayer“ Vokietijos „Bundesliga“ čempionato rungtynėse svečiuose 4:3 nugalėjo „Mainz“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Lėverkuzeno „Bayer“ Vokietijos „Bundesliga“ čempionato rungtynėse svečiuose 4:3 nugalėjo „Mainz“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Alejandro Grimaldo rungtynių pradžioje realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išvedė „Bayer“ į priekį 1:0. Christianas Michelis Kofane tiksliai nukreipė kamuolį į dešinįjį vartų kampą ir padvigubino pranašumą 2:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jae-Sung Lee sužaidus kiek daugiau nei pusvalandį puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir sušvelnino rezultatą 1:2. A. Grimaldo pirmojo kėlinio pabaigoje antrą kartą šiame susitikime pasiuntė kamuolį į vartus ir rezultatas tapo 3:1.

REKLAMA
REKLAMA

Nadiemas Amiri sėkmingai pasižymėjo nuo vienuolikos metrų atžymos 2:3. Martinas Terrieras ir Armindo Siebas rungtynių pabaigoje taip pat pridėjo po savo įvartį, o „Bayer“ iškovojo pergalę rezultatu 4:3.

„Bayer“ po 7 sužaistų rungtynių turi surinkęs 14 taškų ir rikiuojasi penktoje „Bundesliga“ turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Mainz“ su 4 taškais žengia šešioliktas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų