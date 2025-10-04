Vokietijos pirmenybėse „Borussia“ ir „RB Leipzig“ sužaidė lygiosiomis, „Bayer“ įveikė „Union“

Be pergalės šį kartą liko Dormundo „Borussia“. Dvikovoje tarp 2-3 vietas užimančių komandų jie rungtynes baigė lygiosiomis 1:1 prieš „RB Leipzig“.
Abu įvarčius žiūrovai išvydo pirmajame rungtynių trečdalyje. „RB Leipzig“ pirmavo po Christopho Baumgartnerio įvarčio 7-ąją minutę, bet Yanas Coutu po 16 minučių rezultatą išlygino.
Kitose rungtynėse po nesėkmingo sezono starto atsitiesianti Lėverkuzeno „Bayer“ 2:0 įveikė Berlyno „Union“.
Pergalę „Bayer“ atnešė Ernesto Poku bei Christiano Michelo Kofane įvarčiai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!