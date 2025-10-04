Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Vokietijos pirmenybėse „Borussia“ ir „RB Leipzig“ sužaidė lygiosiomis, „Bayer“ įveikė „Union“

2025-10-04 19:36
2025-10-04 19:36

Vokietijos čempionate tęsiasi 6-ojo turo rungtynės.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Vokietijos čempionate tęsiasi 6-ojo turo rungtynės.

0

Be pergalės šį kartą liko Dormundo „Borussia“. Dvikovoje tarp 2-3 vietas užimančių komandų jie rungtynes baigė lygiosiomis 1:1 prieš „RB Leipzig“.

Abu įvarčius žiūrovai išvydo pirmajame rungtynių trečdalyje. „RB Leipzig“ pirmavo po Christopho Baumgartnerio įvarčio 7-ąją minutę, bet Yanas Coutu po 16 minučių rezultatą išlygino.

Kitose rungtynėse po nesėkmingo sezono starto atsitiesianti Lėverkuzeno „Bayer“ 2:0 įveikė Berlyno „Union“.

Pergalę „Bayer“ atnešė Ernesto Poku bei Christiano Michelo Kofane įvarčiai.

