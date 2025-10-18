Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

AEK su Kuzminsku ir Lekavičiumi iškovojo trečiąją pergalę Graikijos lygoje

2025-10-18 18:05 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-18 18:05

Graikijoje Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovaujama Atėnų AEK (3/0) namie 77:62 (14:15, 23:7, 24:17, 16:23) įveikė Karditsos „Iaponiki“ (1/1) krepšininkus.

M.Kuzminskas pelnė 4 taškus (FIBA nuotr.)

0

L.Lekavičius per 16 minučių pelnė 3 taškus (1/2 dvit., 0/3 trit., 1/2 baud.), atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 4 pražangas, sykį prasižengė ir surinko -1 naudingumo balą.

M.Kuzminskas aikštėje praleido 17 minučių, pelnė 4 taškus (0/1 dvit., 1/2 trit., 1/1 baud.), atkovojo 2 ir perėmė kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo pražangą, po sykį suklydo ir pažeidė taisykles bei surinko 5 naudingumo balus.

Nugalėtojams Frankas Bartley įmetė 19 taškų (4/7 trit.), pralaimėjusiems Damienas Jeffersonas surinko 16 (5 kld.).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
M.Kuzminskas buvo ryškus (FIBA nuotr.)
M.Kuzminskas ir L.Lekavičius vėl spindi: AEK FIBA Čempionų lygoje užtikrintai įveikė Vengrijos klubą
M.Kuzminskas buvo rezultatyvesnis už L.Lekavičių (FIBA nuotr.)
AEK lietuviai skirtingai prisidėjo prie pergalės Rygoje (2)
M.Kuzminskas buvo rezultatyvus (FIBA Europe nuotr.)
Lietuviai svariai prisidėjo prie nelengvos AEK pergalės (3)
L.Lekavičius žaidė rezultatyviai
Tarp lyderių buvęs L.Lekavičius nenutiesė kelio į finalą (3)

