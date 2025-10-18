AEK su Kuzminsku ir Lekavičiumi iškovojo trečiąją pergalę Graikijos lygoje

L.Lekavičius per 16 minučių pelnė 3 taškus (1/2 dvit., 0/3 trit., 1/2 baud.), atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 4 pražangas, sykį prasižengė ir surinko -1 naudingumo balą.
M.Kuzminskas aikštėje praleido 17 minučių, pelnė 4 taškus (0/1 dvit., 1/2 trit., 1/1 baud.), atkovojo 2 ir perėmė kamuolį, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo pražangą, po sykį suklydo ir pažeidė taisykles bei surinko 5 naudingumo balus.
Nugalėtojams Frankas Bartley įmetė 19 taškų (4/7 trit.), pralaimėjusiems Damienas Jeffersonas surinko 16 (5 kld.).
