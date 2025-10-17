Kalendorius
ATP World Tour

Musetti sensacingai iškrito Briuselyje, Djokovičius pavijo Federerį

2025-10-17 21:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-17 21:33

Briuselyje (Belgija) vykstančiame ATP 250 serijos „BNP Paribas Fortis European Open“ vyrų teniso turnyre favoritas italas Lorenzo Musetti (ATP-8) ketvirtfinalyje 4:6, 6:7 (8:10) krito prieš prancūzą Giovanni Mpetshi Perricardą (ATP-37).

Lorenzo Musetti | Scanpix nuotr.

Briuselyje (Belgija) vykstančiame ATP 250 serijos „BNP Paribas Fortis European Open“ vyrų teniso turnyre favoritas italas Lorenzo Musetti (ATP-8) ketvirtfinalyje 4:6, 6:7 (8:10) krito prieš prancūzą Giovanni Mpetshi Perricardą (ATP-37).

0

Italas jau pirmojo seto pirmajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir vėliau neturėjo realių galimybių atsitiesti. Antrajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“, o pratęsimas galėjo pakrypti bet kuria linkme. Iš pradžių G. Mpetshi Perricardas nerealizavo 2 „match pointų“, o tada L. Musetti iššvaistė porą „set pointų“. Spaudimą atlaikęs prancūzas pelnė 2 taškus varžovo padavimų metu, dar kartą atsidūrė per žingsnį nuo pergalės ir šį kartą savo padavimu užbaigė mačą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

L. Musetti pagal šiemet pelnytus taškus yra 8-as ir šiuo metu gautų paskutinį kelialapį į „ATP Finals“ turnyrą. Visgi, gana ankstyvas jo pralaimėjimas padidino kitų žaidėjų šansus prie jo bent jau priartėti.

Vienas iš tenisininkų, kuris bando pavyti L. Musetti – kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-13) – sugebėjo patekti į pusfinalį, 6:2, 7:6 (8:6) įveikdamas netikėtai toli nukeliavusį amerikietį Eliotą Spizzirri (ATP-111).

Taip jau aišku, kad serbas Novakas Djokovičius yra surinkęs užtektinai taškų, jog patektų į „ATP Finals“ turnyrą. Serbas tapo trečiu tenisininku, užsitikrinusiu vietą prestižiniame turnyre po Carloso Alcarazo ir Janniko Sinnerio. N. Djokovičius į „ATP Finals“ pateko 18-ą kartą ir pakartojo šveicaro Rogerio Federerio rekordą.

Tiesa, dar neaišku, ar „ATP Finals“ turnyras įeis į serbo planus, nes pernai N. Djokovičius ten nusprendė nevykti. Jei šiemet N. Djokovičius žais „ATP Finals“, tuomet pakartos ir kitą R. Federerio rekordą – šiuo metu serbas yra žaidęs 16 „ATP Finals“ turnyrų, o šveicaras – 17.

Aukščiausias pasaulio tenisininkas – 211 cm ūgio amerikietis Reilly Opelka (ATP-62) – jau pirmajame rate 4:6, 4:6 pralaimėjo prancūzui Benjaminui Bonzi (ATP-53). Prancūzas po pirmųjų savo padavimų laimėjo net 89 proc. įžaistų kamuoliukų (amerikietis – 74 proc.).

Buvęs pirmo dešimtuko narys belgas Davidas Goffinas (ATP-105) 6:7 (5:7), 4:6 nusileido argentiniečiui Francisco Comesanai (ATP-68). Net į aštuntfinalį nepateko Brazilijos talentas Joao Fonseca (ATP-45), 5:7, 6:7 (2:7) kritęs prieš olandą Boticą van de Zandschulpą (ATP-86), nors tiek pirmajame (4:2), tiek antrajame (5:3) setuose buvo perėmęs iniciatyvą.

Praėjusių metų finalininkas čekas Jiri Lehečka (ATP-17) aštuntfinalyje 6:3, 6:2 pranoko belgą Gillesą Arnaud Bailly (ATP-247). 20-mečiui belgui šis turnyras ir taip buvo istorinis – jis pirmą kartą ATP ture laimėjo bent vieną pagrindinio etapo mačą.

Ketvirtfinalyje J. Lehečka 6:7 (8:10), 6:1, 4:1 nugalėjo kojos traumą patyrusį B. Bonzi.

ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Briuselyje prizų fondą sudaro 706,85 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.

