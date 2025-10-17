Musetti sensacingai iškrito Briuselyje, Djokovičius pavijo Federerį

Italas jau pirmojo seto pirmajame geime pralaimėjo savo padavimų seriją ir vėliau neturėjo realių galimybių atsitiesti. Antrajame sete nė vienas žaidėjas neturėjo „break pointų“, o pratęsimas galėjo pakrypti bet kuria linkme. Iš pradžių G. Mpetshi Perricardas nerealizavo 2 „match pointų“, o tada L. Musetti iššvaistė porą „set pointų“. Spaudimą atlaikęs prancūzas pelnė 2 taškus varžovo padavimų metu, dar kartą atsidūrė per žingsnį nuo pergalės ir šį kartą savo padavimu užbaigė mačą.
L. Musetti pagal šiemet pelnytus taškus yra 8-as ir šiuo metu gautų paskutinį kelialapį į „ATP Finals“ turnyrą. Visgi, gana ankstyvas jo pralaimėjimas padidino kitų žaidėjų šansus prie jo bent jau priartėti.
Vienas iš tenisininkų, kuris bando pavyti L. Musetti – kanadietis Felixas Auger-Aliassime (ATP-13) – sugebėjo patekti į pusfinalį, 6:2, 7:6 (8:6) įveikdamas netikėtai toli nukeliavusį amerikietį Eliotą Spizzirri (ATP-111).
Taip jau aišku, kad serbas Novakas Djokovičius yra surinkęs užtektinai taškų, jog patektų į „ATP Finals“ turnyrą. Serbas tapo trečiu tenisininku, užsitikrinusiu vietą prestižiniame turnyre po Carloso Alcarazo ir Janniko Sinnerio. N. Djokovičius į „ATP Finals“ pateko 18-ą kartą ir pakartojo šveicaro Rogerio Federerio rekordą.
Tiesa, dar neaišku, ar „ATP Finals“ turnyras įeis į serbo planus, nes pernai N. Djokovičius ten nusprendė nevykti. Jei šiemet N. Djokovičius žais „ATP Finals“, tuomet pakartos ir kitą R. Federerio rekordą – šiuo metu serbas yra žaidęs 16 „ATP Finals“ turnyrų, o šveicaras – 17.
MOST ATP FINALS APPEARANCES— José Morgado (@josemorgado) October 17, 2025
Federer, 17
Djokovic, 16
Agassi, 13
Lendl, 12
Connors, 11
Nadal, 11
Becker, 11
Sampras, 11
MOST ATP FINALS QUALIFICATIONS
Federer, 18
Djokovic, 18
Nadal, 17
Connors, 16
Agassi, 14
Lendl, 13 https://t.co/G1dtAvCiCe
Aukščiausias pasaulio tenisininkas – 211 cm ūgio amerikietis Reilly Opelka (ATP-62) – jau pirmajame rate 4:6, 4:6 pralaimėjo prancūzui Benjaminui Bonzi (ATP-53). Prancūzas po pirmųjų savo padavimų laimėjo net 89 proc. įžaistų kamuoliukų (amerikietis – 74 proc.).
Buvęs pirmo dešimtuko narys belgas Davidas Goffinas (ATP-105) 6:7 (5:7), 4:6 nusileido argentiniečiui Francisco Comesanai (ATP-68). Net į aštuntfinalį nepateko Brazilijos talentas Joao Fonseca (ATP-45), 5:7, 6:7 (2:7) kritęs prieš olandą Boticą van de Zandschulpą (ATP-86), nors tiek pirmajame (4:2), tiek antrajame (5:3) setuose buvo perėmęs iniciatyvą.
Praėjusių metų finalininkas čekas Jiri Lehečka (ATP-17) aštuntfinalyje 6:3, 6:2 pranoko belgą Gillesą Arnaud Bailly (ATP-247). 20-mečiui belgui šis turnyras ir taip buvo istorinis – jis pirmą kartą ATP ture laimėjo bent vieną pagrindinio etapo mačą.
Ketvirtfinalyje J. Lehečka 6:7 (8:10), 6:1, 4:1 nugalėjo kojos traumą patyrusį B. Bonzi.
ATP 250 serijos vyrų teniso turnyro Briuselyje prizų fondą sudaro 706,85 tūkst. eurų. Turnyrą tiesiogiai transliuoja „Go3“ televizija.
