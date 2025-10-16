Grandioziniame teniso turnyre po Sinnerio pergalės aikštelėje pasirodė sirgalius ir turėjo netikėtą prašymą

Ketvirtfinalyje italas Jannikas Sinneris (ATP-2) 6:2, 6:3 įveikė graiką Stefaną Tsitsipą (ATP-24), kuris šiame turnyre užėmė traumą patyrusio brito Jacko Draperio (ATP-9) vietą. Mačas truko vos 75 minutes.
Po J. Sinnerio pergalės jaunas sirgalius įsiveržė į aikštelę ir nuėjo link Italijos tenisininko, o apsauga visiškai nesureagavo.
A fan walked on the court & spoke to Jannik Sinner after his win over Tsitsipas at Six Kings Slam.
Jannik is just chatting it up before security removes him 😭😭😭😭
J. Sinneris pasveikino sirgalių draugišku rankos paspaudimu, o šie dar kelias sekundes kalbėjosi. Atrodė, kad gerbėjas prašė italo „Nike“ striukės. Po trumpo pokalbio sirgalius galiausiai buvo palydėtas apsaugos darbuotojų.
Šis incidentas įvyko praėjus keliems mėnesiams nuo kito įvykio, kai „US Open“ metu sirgalius bandė pavogti daiktą iš J. Sinnerio krepšio.
Tąkart apsauga reagavo kur kas greičiau – darbuotojas pastebėjo situaciją ir atitraukė sirgaliaus rankas nuo sportininko daiktų.
Ketvirtadienį J. Sinneris pusfinalyje susitiks su Novaku Djokovičiumi.
Italas šiemet demonstruoja įspūdingą formą – jis laimėjo „Australian Open“ ir Vimbldono turnyrus, o „French Open“ ir „US Open“ pasiekė finalus.
