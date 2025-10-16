Jorge Masvidalis laimėjo bylą dėl daugiau nei 6 milijonus JAV dolerių

Antradienį teisėja Beatrice Butchko Sanchez oficialiai patenkino J. Masvidalio prašymą priimti galutinį sprendimą pagal nutylėjimą prieš „Fanmio“, po to kai arbitras priteisė buvusiam pretendentui į UFC pusvidutinio svorio kategorijos titulą 5 mln. 315 tūkst. JAV dolerio sumą ir papildomas palūkanas už nesumokėtą atlygį po kovos su N. Diazu.
J. Masvidalis iš pradžių pateikė ieškinį po to, kai pasirašė sutartį kovoti su N. Diazu už 6 milijonų dolerių honorarą, kuris būtų padidėjęs iki 7 milijonų, jei jis būtų laimėjęs. Nors kovą J. Masvidalis galiausiai pralaimėjo, jis teigė, kad jam buvo sumokėta tik 1 mln. dolerių ir dar 150 tūkst. dolerių avansu.
Kai „Fanmio“ atsisakė sumokėti likusią sumą, J. Masvidalis sausį kreipėsi į arbitražą.
Arbitras galiausiai priėmė sprendimą J. Masvidalio naudai ir įpareigojo „Fanmio“ sumokėti 5 mln. 315 tūkst. JAV dolerių, iš kurių 4 mln. 850 tūkst. sudaro kompensacinė žala, o likusi dalis – advokatų išlaidos ir palūkanos.
Tai ne vienintelė byla, su kuria „Fanmio“ susidūrė po šios kovos – N. Diazas taip pat pateikė ieškinį prieš internetinę transliacijų platformą ir renginio organizatorių dėl jam likusių nesumokėtų lėšų po kovos su J. Masvidaliu.
Savo ieškinyje N. Diazas konkrečiai įvardijo „Fanmio“ ir bendrovės savininką bei prezidentą Solomoną Engelį, kurie, kaip teigiama, buvo pažadėję jam sumokėti 10 mln. JAV dolerių už kovą su J. Masvidaliu. Pagal sutartį „Fanmio“ įsipareigojo sumokėti 1 mln. JAV dolerių iš anksto, o likusius 9 mln. – po kovos.
Atskiras arbitras, nagrinėjęs šią bylą, priteisė N. Diazui 6 mln. JAV dolerių sumą, taip pat papildomą 500 tūkstančių JAV dolerių baudą, skirtą „Fanmio“ įkūrėjui S. Engeliui, kuris pripažintas asmeniškai atsakingu. Be to, priteistos advokatų išlaidos ir palūkanos.
Šiuo metu N. Diazas taip pat laukia galutinio federalinio teisėjo sprendimo.
