Kalendorius
Spalio 16 d., ketvirtadienis
Vilnius +10°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Jorge Masvidalis laimėjo bylą dėl daugiau nei 6 milijonus JAV dolerių

2025-10-16 08:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-16 08:36

Buvęs ilgametis UFC kovotojas Jorge Masvidalis laimėjo bylą prieš bendrovę „Fanmio“, kuri organizavo jo 2024 metais vykusią bokso kovą su Nate’u Diazu.

Jorge Masvidalis ir Nate'as Diazas | Scanpix nuotr.

Buvęs ilgametis UFC kovotojas Jorge Masvidalis laimėjo bylą prieš bendrovę „Fanmio“, kuri organizavo jo 2024 metais vykusią bokso kovą su Nate’u Diazu.

REKLAMA
0

Antradienį teisėja Beatrice Butchko Sanchez oficialiai patenkino J. Masvidalio prašymą priimti galutinį sprendimą pagal nutylėjimą prieš „Fanmio“, po to kai arbitras priteisė buvusiam pretendentui į UFC pusvidutinio svorio kategorijos titulą 5 mln. 315 tūkst. JAV dolerio sumą ir papildomas palūkanas už nesumokėtą atlygį po kovos su N. Diazu.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J. Masvidalis iš pradžių pateikė ieškinį po to, kai pasirašė sutartį kovoti su N. Diazu už 6 milijonų dolerių honorarą, kuris būtų padidėjęs iki 7 milijonų, jei jis būtų laimėjęs. Nors kovą J. Masvidalis galiausiai pralaimėjo, jis teigė, kad jam buvo sumokėta tik 1 mln. dolerių ir dar 150 tūkst. dolerių avansu.

REKLAMA
REKLAMA

Kai „Fanmio“ atsisakė sumokėti likusią sumą, J. Masvidalis sausį kreipėsi į arbitražą.

Arbitras galiausiai priėmė sprendimą J. Masvidalio naudai ir įpareigojo „Fanmio“ sumokėti 5 mln. 315 tūkst. JAV dolerių, iš kurių 4 mln. 850 tūkst. sudaro kompensacinė žala, o likusi dalis – advokatų išlaidos ir palūkanos.

REKLAMA

Tai ne vienintelė byla, su kuria „Fanmio“ susidūrė po šios kovos – N. Diazas taip pat pateikė ieškinį prieš internetinę transliacijų platformą ir renginio organizatorių dėl jam likusių nesumokėtų lėšų po kovos su J. Masvidaliu.

Savo ieškinyje N. Diazas konkrečiai įvardijo „Fanmio“ ir bendrovės savininką bei prezidentą Solomoną Engelį, kurie, kaip teigiama, buvo pažadėję jam sumokėti 10 mln. JAV dolerių už kovą su J. Masvidaliu. Pagal sutartį „Fanmio“ įsipareigojo sumokėti 1 mln. JAV dolerių iš anksto, o likusius 9 mln. – po kovos.

REKLAMA
REKLAMA

Atskiras arbitras, nagrinėjęs šią bylą, priteisė N. Diazui 6 mln. JAV dolerių sumą, taip pat papildomą 500 tūkstančių JAV dolerių baudą, skirtą „Fanmio“ įkūrėjui S. Engeliui, kuris pripažintas asmeniškai atsakingu. Be to, priteistos advokatų išlaidos ir palūkanos.

Šiuo metu N. Diazas taip pat laukia galutinio federalinio teisėjo sprendimo.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų