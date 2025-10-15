Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

Tomas Pakutinskas: „Po truputį galvoju apie karjeros pabaigą“

2025-10-15 15:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-15 15:57

Jau artėjantį šeštadienį Vilniuje vyksiančiame „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyre pasirodys ir Lietuvos MMA gerbėjams puikiai pažįstamas 39-erių metų Tomas Pakutinskas, kuris susitiks su 37-erių metų kartvelu Shota Beltemidze.

Tomas Pakutinskas | „Stop“ kadras

Jau artėjantį šeštadienį Vilniuje vyksiančiame „BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyre pasirodys ir Lietuvos MMA gerbėjams puikiai pažįstamas 39-erių metų Tomas Pakutinskas, kuris susitiks su 37-erių metų kartvelu Shota Beltemidze.

Prieš laukiančią dvikovą T. Pakutinskas kalbėjosi su UTMA atstovu Martynu Nesavu, kuriam atskleidė, kad prieš žengimą į narvą jaučiasi visiškai ramus.

„Vis tiek per visą savo karjerą turėjau daug kovų, stengiuosi save nuraminti, daug negalvoti apie kovą, kad nepradėčiau degti iš anksto. Esu ramus, žinau, ką darysiu, žinau planą ką ir kaip darysime. Dabar viskas aišku, todėl ramu. Anksčiau gal mažiau žinodavau apie planą, ką tiksliai veiksiu, o dabar viską žinau iki galo. Dėl to jaučiuosi ramiai. Gal pradžioje buvo dvi ar trys dienos, kai pamačiau, kad jau artėja visa ši idėja, tada buvo toks lengvas jaudulys. Bet dabar pripratau ir laukiu, kol greičiau ateis šeštadienis“, – sakė T. Pakutinskas.

T. Pakutinskas paskutiniuosius tris kartus kovojo 2023 m. rudenį, 2024 m. rudenį ir dabar – 2025 rudenį. Jis atskleidė, kad nors anksčiau viena kova per metus būtų buvę per mažai, tačiau pastaruoju metu jau ateina mintys ir apie karjeros pabaigą.

„Gal prieš metus būčiau sakęs, kad tempas per mažas, bet dabar man tai tinka, nes jau po truputį galvoju apie karjeros pabaigą. Kad ir kaip skaudu būtų, ateina tas laikas, kai reikia pasitraukti. Dar nežinau, ar pasitrauksiu po šios kovos, bet greitu metu – taip, – sakė T. Pakutinskas. – Metai jau daro savo, pasiruošimai, kelionės iš Tauragės į Vilnių vargina. Jei viską turėčiau Tauragėje – būtų gerai, gal dar keletą metų pabandyčiau. Bet ten neturiu tokių sąlygų, kokias turiu Vilniuje. O gyventi čia po tris mėnesius, negrįžtant į Tauragę, man sunku – pasiilgstu dukros ir šeimos.“

„BRAVE CF 99 x UTMA 14“ turnyro kovos:

Pavelas Dailidko (10-2) – Gregory Robinetas (8-4, Prancūzija)

Tomas Pakutinskas (24-16-3) – Shota Beltemidze (27-4-1)

Bidzina Gavašelišvili (14-4, Sakartvelas) – Alperenas Karabulutas (8-5, 1 be nugalėtojo, Turkija)

Laurynas Urbonavičius (14-2) – Salimas El Ouassaidi (10-3, Marokas-Prancūzija)

Žygimantas Ramaška (9-3) – Heysimas Derouiche (9-5, Prancūzija)

Nauris Bartoška (4-0) – Jakubas Drozdowski (5-1, Lenkija)

Vitoldas Jagėlo (12-3-2) – Christianas Machas (9-5, Vokietija)

Ričards Ozols (4-4, Latvija) – Tornike Gigauri (7-1, Sakartvelas)

Deividas Žamba – Robertas Mastersas (0-0, Anglija)

Emilijus Kaganovičius (1-0) – Timas Quinlanas (0-1, Anglija)

