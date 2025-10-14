„UFC 323“ kovos: Merabo Dvališvilio ketvirtoji titulo gynyba ir Alexandre Pantojos dvikova su Joshua Vanu

Pirmadienį UFC generalinis direktorius Dana White’as paskelbė, kad lengviausio svorio kategorijos (iki 135 svarų arba 61,2 kg) čempionas Merabas Dvališvili (21-4) sieks ketvirtą kartą per kalendorinius metus apginti titulą, kai gruodžio 6-ą d. Las Vegaso „T-Mobile“ arenoje per „UFC 323“ turnyrą vėl susikaus su Petru Janu (19-5).
Dar nė vienas UFC kovotojas istorijoje nėra apgynęs čempiono titulo keturis kartus per vienerius kalendorinius metus.
Taip pat paskelbtas ir „UFC 323“ turnyro antroji pagrindinė kova – visų lengviausio svorio kategorijos (iki 125 svarų arba 56,7 kg) čempionas Alexandre’as Pantoja (30-5) gins savo titulą prieš Joshua Vaną (15-2). Tai bus penktoji iš eilės A. Pantojos titulo gynyba.
Įdomu tai, kad šią žinią pirmasis paskelbė J. Vano komandos draugas Michaelas Aswellas, kuris po savo kovos Rio de Žaneiro turnyre praėjusį šeštadienį pareiškė norą kovoti tame pačiame turnyre kaip ir jo komandos draugas.
M. Dvališvili yra laimėjęs 14 kovų iš eilės po to, kai karjerą UFC pradėjo nuo dviejų pralaimėjimų. Šių metų spalį jis įveikė Cory Sandhageną ir taip trečią kartą apgynė titulą, kurį prieš tai apgynė ir prieš Seaną O’Malley bei Umarą Nurmagomedovą.
Prieš P. Janą pirmąją jų tarpusavio kovą 2023 m. M. Dvališvili laimėjo vieningu teisėjų sprendimu. Tas pralaimėjimas tapo trečiuoju iš eilės P. Jano karjeroje, tačiau vėliau jis atsitiesė ir iškovojo tris pergales paeiliui. Abu kovotojai viešai reiškė norą surengti revanšą.
A. Pantoja šiais metais jau kartą apgynė savo diržą, kai birželį per „UFC 317“ turnyrą trečiajame raunde skausmingu veiksmu nugalėjo Kai Kara-France’ą. Kitos jo pergalės būnant čempionu buvo pasiektos prieš Kai Asakurą, Steve’ą Ercegą ir Brandoną Royvalą. Su 4 pergalėmis jis turi ilgiausią aktyvią titulo gynybos seriją tarp visų UFC čempionų.
Tuo tarpu J. Vanas profesionaliai kovoja tik nuo 2021-ųjų. Jis greitai iškilo kaip vienas perspektyviausių jaunų kovotojų, nokautu ar skausmingu veiksmu įveikęs septynis iš pirmųjų aštuonių varžovų, kol 2023 m. pasirašė sutartį su UFC. Jis yra iškovojęs penkias pergales iš eilės, tarp jų – svarbią pergalę prieš B. Royvalą Jo UFC rekordas šiuo metu siekia 8 pergales ir 1 pralaimėjimą.
Be dviejų titulo kovų, į narvą sugrįš buvęs lengviausio svorio kategorijos čempionas Henry Cejudo, kuris susikaus su kylančia žvaigžde Paytonu Talbottu. Taip pat šiame turnyre kovos buvęs pussunkio svorio čempionas Janas Blachowiczas, kuris sieks sugrįžti į pergalių kelią, kai susitiks su Bogdanu Guskovu.
Gruodžio 6 d. renginys taip pat žymės UFC septynerių metų transliacijų partnerystės su ESPN pabaigą – nuo 2026 metų organizacija pradės naują septynerių metų sutartį su „Paramount“.
