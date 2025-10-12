Charlesas Oliveirai Brazilijoje iškovojo įtikinamą pergalę prieš Lenkijos kovotoją ir metė iššūkį Maxui Holloway

Charles Oliveira immediately jumped into the crowd to celebrate his win in Brazil 🥹 pic.twitter.com/lwjI76w5Ab— Happy Punch (@HappyPunch) October 12, 2025
Turėdamas triukšmingą Brazilijos publikos palaikymą, buvęs Ch. Oliveira pademonstravo, kad po pralaimėjimo nokautu Iliai Topuria jis tikrai nesugrįžo per anksti. Nuo pirmosios iki paskutinės sekundės Ch. Oliveira spaudė varžovą, o po dominuojančio pirmojo raundo kova persikėlė į parterį, kur brazilo rankos užfiksavo „rear-naked choke“ smaugimą, labiau priminusį veido spaudimą ir tai privertė buvusį KSW čempioną M. Gamrotą pasiduoti.
Kova baigėsi po 2 min. 48 sek. antrajame raunde.
„Bandau sulaikyti ašaras, – sakė savo šeimą į narvą pasikvietęs Ch. Oliveira. – Visa tai skirta jums. Tai nėra dėl pinigų, šlovės ar statuso. Po velnių, tai Brazilija!“
Charles Oliveira carried his son in the cage after getting the win 🤣❤️— Bleacher Report (@BleacherReport) October 12, 2025
(via @ufc)pic.twitter.com/8bcLbWCerQ
Paprašęs UFC suteikti jam galimybę kovoti būtent šiame turnyre, kad galėtų pasirodyti tėvynėje, Ch. Oliveira išnaudojo šansą maksimaliai, o po pergalės pareiškė norą dėl dar vienos titulinės kovos – tik šįkart dėl kito čempiono diržo.
„Ei, Hunteri (Campbelle‘ai, – aut. past), – šūktelėjo Ch. Oliveira narvo krašte sėdėjusiam UFC verslo operacijų vadovui. – Charlesas Oliveira ir Maxas Holloway‘us, BMF titulas – padarykime tai!“
CHARLES OLIVEIRA GETS THE 2ND ROUND SUBMISSION VICTORY 🔥— Bleacher Report (@BleacherReport) October 12, 2025
(via @ufc)pic.twitter.com/yk1PAQONat
Ch. Oliveira pratęsė savo UFC rekordą pagal daugiausia kovų, laimėtų anksčiau laiko (21) bei daugiausia pergalių skausmingais veiksmais (17). Buvęs lengvo svorio čempionas taip pat nė karto nėra pralaimėjęs savo šalyje – jis viso Brazilijoje šventė 18 pergalių, o UFC kovose savo šalyje iškovojo 7 pergales iš tiek pat galimų.
Ch. Oliveiros karjera nuo 2022 m. yra gana banguota – po pergalės visada seka pralaimėjimas ir atvirkščiai. 2022 m. gegužę jis skausmingu veiksmu pirmajame raunde nugalėjo Justiną Gaethje, tačiau tų pačių metų spalį skausmingu veiksmu pralaimėjo Islamui Machačevui. 2023 m. birželį jis techniniu nokautu įveikė Beneilą Dariushą, tačiau 2024 m. balandį teisėjų sprendimu pralaimėjo Armanui Carukijanui. Galiausiai 2024 m. lapkritį jis teisėjų sprendimu įveikė Michaelą Chandlerį, o 2025 m. birželį nokautu pirmajame raunde pralaimėjo Ilia Topuria. Dabar, kaip jam įprasta pagal tokį scenarijų, jis šventė pergalę prieš M. Gamrotą.
This picture of Charles Oliveira after his victory at #UFCRio 🔥 pic.twitter.com/g58dtbYsMU— ESPN MMA (@espnmma) October 12, 2025
Visi „UFC Fight Night 261“ rezultatai:
Charlesas Oliveira nugalėjo Mateuszą Gamrotą skausmingu veiksmu („rear-naked choke“) – 2 raundas, 2:48.
Deivesonas Figueiredo nugalėjo Montelį Jacksoną skirtingu teisėjų sprendimu (29–28, 28–29, 29–28).
Joelis Alvarezas nugalėjo Vicentę Luque vieningu teisėjų sprendimu (30–26, 30–26, 30–26).
Mario Pintas nugalėjo Jhonatą Dinizą techniniu nokautu (smūgiai) – 2 raundas, 4:10.
Kaanas Ofli nugalėjo Ricardą Ramosą skausmingu veiksmu („rear-naked choke“) – 1 raundas, 3:02.
Michaelas Aswellas nugalėjo Lucą Almeidą techniniu nokautu (smūgiai) – 1 raundas, 1:42.
Jafelas Filho nugalėjo Claytoną Carpenterį skausmingu veiksmu („kimura“) – 1 raundas, 4:42.
Vitoras Petrino nugalėjo Thomasą Peterseną nokautu (smūgiai) – 3 raundas, 0:26.
Bia Mesquita nugalėjo Iriną Aleksejevą skausmingu veiksmu („rear-naked choke“) – 2 raundas, 2:14.
Lucasas Rocha nugalėjo Stewartą Nicollą vieningu teisėjų sprendimu (30–27, 30–27, 30–27).
Julija Polastri nugalėjo Karoliną Kovalkevič techniniu nokautu (smūgis koja į galvą, smūgiai) – 3 raundas, 2:56.
Luanas Lacerda nugalėjo Saimoną Oliveirą skausmingu veiksmu („armbar“) – 2 raundas, 3:55.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!