Paaiškėjo UFC čempiono Alexo Pereiros patirta trauma ir galima sugrįžimo data

Visgi namo jis grįžo ne tik su čempiono diržu, bet ir su nauja trauma.
Nors jis narve užtruko mažiau nei 2 minutes ir praktiškai nesulaukė akcentuotų smūgių iš varžovo, tačiau vienas susidūrimas lėmė, kad dabar jo sugrįžimo teks laukti ilgiau nei planuota.
„Las Vegase man padarė rentgeno nuotrauką, o čia atliko MRT ir radome lūžį mano pėdoje, bet aš vis dar nežinau, kas bus arba kiek laiko užtruks atsigavimas, – klausimų-atsakymų sesijoje Rio De Žaneire prieš būsimą UFC turnyrą sakė A. Pereira. – Manau, verta susikoncentruoti į tą Baltųjų rūmų turnyro datą, nes tai mane domina. Manau, kad tam ir skirsiu dėmesį.“
UFC renginys Baltuosiuose rūmuose preliminariai numatytas birželio 14 d., bent jau pagal naujausią pranešimą iš prezidento Donaldo Trumpo. Jei A. Pereira bus pasirengęs dalyvauti tame istoriniame renginyje, jo laukia keletas galimybių – įskaitant galimą „super“ kovą su Jonu Jonesu arba perėjimą į sunkiasvorius susikauti su šio diviziono čempionu, kuriuo šiuo metu yra Tomas Aspinallas.
Paklaustas apie J. Jonesą konkrečiai, A. Pereira nesiėmė įvardinti potencialaus priešininko.
„Aš nežinau, kas bus toliau, – sakė A. Pereira. – Dabar esu susikoncentravęs į šią kovą.“
A. Pereira dažnai kovoja su traumomis. Po ankstesnio pralaimėjimo M. Ankalajevui pasklido gandai, kad jis tada kovėsi su virusu ir sulaužyta ranka. Pats A. Pereira tų konkrečių problemų tiesiogiai nepatvirtino, bet yra viešai užsiminęs apie sunkumus, paveikusius jo pasirodymą „UFC 320“ turnyre.
Dabar M. Ankalajevo stovykla pateikė žinią, kad buvęs čempionas prieš revanšą buvo patyręs šonkaulio lūžį. A. Pereira teigia nežinojęs apie M. Ankalajevo traumą ir mano, kad dauguma M. Ankalajevo pastarųjų sužeidimų yra padaryta jų antroje dvikovoje.
„Aš negaliu žinoti, bet jeigu tai jau buvo sužeista, tai dėl alkūnių dar labiau skaudėjo, – sakė A. Pereira. – Išvadų negalima daryti. Aš galėjau rasti tūkstantį pasiteisinimų, bet laukiau, kol susitiksime vėl. Jie jau teikia pasiteisinimus, kad galbūt atimtų mano nuopelnus, aš nežinau.“
A. Pereira ypač taikė į jo liemenį žemyn alkūnėmis ir jeigu tai nebuvo dalis specifinės taktikos, tai tikrai buvo technika, kurią A. Pereirai patiko naudoti.
„Tai buvo nuostabus jausmas, – sakė A. Pereira. – Mes labai sunkiai treniruojamės tam. Norime eiti į narvą ir atiduoti viską, būti geriausiais. Aš pataikiau švarų smūgį prieš alkūnes, o jis ėmė gaudyti mano kojas. Atsivėrė skylė ir mano alkūnė pataikė švariai. Kai pataikiau pirmą kartą ir pamačiau kraują, pradėjau smogti ir teisėjas nutraukė kovą. Bet manau, kad tai būtų galėję tęstis šiek tiek ilgiau, nes pažadėjau jam sumaitoti veidą ir to negalėjau padaryti.“
