Lietuvoje šeimos gausėja vis rečiau: „Norisi vaikui turėti, ką duoti“

Visgi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė kol kas siūlymų neapsvarstė – sako, kad reikia įvertinti, ar tokios priemonės būtų veiksmingos ir kam jos realiai padėtų.
Mamos skundžiasi, kad vaiką išlaikyti labai brangu
41-erių Aušra po ketverių metų ryžosi antram vaikui – jau vos už kelių mėnesių jai turėtų gimti sūnus.
„Visada norėjom vaikų turėti ir mum sunkiai sekėsi. Trylika metų mes jų neturėjom ir kai jau sužinojom, kad laukėmės pirmos dukros, mūsų dukra turi Dauno sindromą, aš po gimdymo tikrai norėjau antro vaiko“, – pasakojo būsima gimdyvė.
Aušra pastebi, kad šeimos vis atidėlioja sprendimą susilaukti vaikų.
„Tenka ne iš vienos moters ir šeimos girdėti: „norisi vaikui turėti, ką duoti“. Tai savo namus, o šiais laikais įsigyti namus kainuoja“, – teigė šiaulietė.
Medikai mato, kad pirmojo vaiko laukiasi vis vyresnės moterys. O ir gimdančių mažėja.
„Moterys siekia pirmiau sukurti karjerą ir tas vaikų gimdymas atidedamas“, – TV3 Žinioms pasakojo Moters ir vaiko klinikos laikinoji vadovė Monika Stasiūnaitė.
Moterys gimdo vis vyresnės
Per pirmus 10 šių metų mėnesių Lietuvoje gimė virš 14 tūkstančių 700 vaikų. Kiti metai jau ne už kalnų, tad panašu, kad gimstamumas ir toliau mažės.
Štai pernai gimė virš 19 tūkstančių kūdikių. Problemą įžvelgia ir socialinės apsaugos ir darbo ministrė.
„Reikia pasižiūrėti, gal, pavyzdžiui, kokias mokestines paskatas gauna arba labai nedidelis kiekis žmonių, arba, akivaizdu, kad jos nepaliečia tiesiogiai to, kam to labiausiai reikia“, – įsitikinusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė J. Zailskienė.
Kas padėtų skatinti šeimas susilaukti vaikų TV3 Žinios paklausė ir gyventojų.
„Būtent – pinigų! Nes vaiko išlaikymas labai brangus yra – darželiai, išlaikymas be galo yra brangu“, – sakė jauna marijampolietė.
„Ką daryti? Reikėtų tėveliams mokėti daugiau išmokų...“, – svarstė anūkę už rankos laikiusi moteris.
„Mokslas, viskas kainuoja daug, tu neturi, už ką maisto nusipirkt paskui, o mes irgi dvi mergaites turim, tai praktiškai vieno žmogaus atlyginimas ant vaikų išeina“, – liūdnai konstatavo kalbintas vyriškis.
Išeitis – mokesčių lengvatos?
Tačiau paradoksas – jau dešimtmečius visose Europos šalyse žmonės uždirba daugiau pinigų ir gyvena patogiau, tačiau noro auginti vaikus – mažiau.
Šalies vadovas lietuvių ryžtą tapti tėvais siūlo didinti taikant mokesčių lengvatas. Pavyzdžiui, gimus antram ir paskesniam vaikui nuo jų tėvų dalies algos nenuskaičiuoti Gyventojų pajamų mokesčio.
Tiesa, tokia lengvata galiotų laikinai – penkerius metus. Tam tikrą mokestinę vilionę siūloma taikyti ir darbdaviams: Pelno mokesčio mokėtų mažiau, jei jie įdarbintų 2 ar daugiau vaikų turintį asmenį.
Dar vienas palengvinimas esą galėtų būti ir jaunoms gimdyvėms. Pastojus siūlomos bent minimalios socialinio draudimo išmokos net ir neturint darbo stažo. O susilaukus vaikelio siūloma susigrąžinti dalį įmokų už studijas arba dalinai atleisti nuo mokėjimo už paskolą.
„Biudžetas vis dar deficite, dėl to prezidentas siūlo tokias finansines priemones, kurių kainuojančios daugiausiai biudžetui, jos turėtų tokį principą, skatintų elgsenos pokyčius visuomenėje dabar, o finansinis poveikis biudžetui išsitęstų per gerokai ilgesnį laikotarpį“, – teigė prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius.
Tiesa, socialinės apsaugos ir darbo ministrė dar neapsvarstė konkrečių Gitano Nausėdos idėjų.
„Kalbant apie prezidento pasiūlymus mes, manau, kad tikrai vertinsim, viską galvosim, kaip čia ką geriau padaryti“, – svarstė J. Zailskienė.
Šalies vadovas Vyriausybės atstovus po trijų mėnesių planuoja pasikviesti ir aptarti, kaip spręsti Lietuvos demografines problemas – galbūt tada Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateiks konkrečius pasiūlymus.