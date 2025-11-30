 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Budrys Miunchene aptars ryšių stiprinimą su Bavarija

2025-11-30 12:55 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-11-30 12:55

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sekmadienį išvyko į Miuncheną, kur susitiks su vietos politikais aptars ryšių stiprinimą su Vokietijos Bavarijos regionu.

Kęstutis Budrys ELTA / Dainius Labutis

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sekmadienį išvyko į Miuncheną, kur susitiks su vietos politikais aptars ryšių stiprinimą su Vokietijos Bavarijos regionu.

REKLAMA
2

Ministerija pranešė, kad K. Budrys aptars „politinių, ekonominių ir mokslinių ryšių stiprinimą su Bavarija“, taip pat kalbėsis kultūrinės diplomatijos klausimais, ypač dėl kitąmet Lietuvoje startuosiančio Vokietijos kultūros sezono.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot Užsienio reikalų ministerijos (URM), Bavarija yra tarp ekonomiškai stipriausių ir pažangiausių Europos bei pasaulio regionų. Tai taip pat yra strateginės reikšmės regionas Lietuvai, nes būtent Bavarijos ir Šiaurės Reino-Vestfalijos federacinių žemių karinio kontingento pagrindu formuojama Lietuvoje dislokuojama Vokietijos brigada.

K. Buddrys taip pat lankysis Miuncheno Bundesvero universitete ir dalyvaus Miuncheno strateginio forumo apskritojo stalo diskusijose aktualiais geopolitikos klausimais Elmau.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų